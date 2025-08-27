Ministrul Apărării, plan măreț pentru transformarea echipei Steaua: „Contract solid. Nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat cu Gigi Becali”

Steaua a ratat, pentru încă un sezon, calificarea în Cupa României. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a vorbit despre problema legată de faptul că echipa e blocată în Liga a II-a și a ținut să îl înțepe pe Gigi Becali, patronul de la FCSB.

Steaua a ratat calificarea în Cupa României Betano

, fiind subordonată Ministerului Apărării Naționale. Conform Legii Sportului nr. 69/2000, doar cluburile de drept privat (societăți comerciale sau ONG-uri) pot participa în competițiile organizate de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

Prin urmare, militarii sunt obligați să joace fără vreun obiectiv real în Liga a II-a. Cupa României ar fi putut reprezenta o șansă pentru meciuri cu miză reală, însă militarii au fost învinși pe teren propriu de UTA Arad.

Ionuț Moșteanu: „Brandul Steaua e frumos și trebuie să rămână al Armatei”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a vorbit despre problema legată de incapacitatea Stelei de a promova în prima ligă. Acesta este de părere că e nevoie de un investitor privat care să bage bani la club. În plus, Moșteanu a spus câteva cuvinte și despre Gigi Becali:

„Brandul Steaua e frumos și trebuie să rămână al Armatei. Lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu disponibilitatea de a investi, pentru că fotbalul este un business. Și împreună să facem această echipă care să aibă și managementul profesionist.

Noi, printr-un contract solid, ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali. Brandul rămâne al Armatei. În cazul în care investitorul nu își respectă obligațiile, brandul rămâne al Armatei, iar el își vede de drum. Trebuie să verificăm pașii juridici.

Eu nu o să finanțez și nu sunt de acord să finanțez o echipă de fotbal cu bani publici și cred că aceasta este singura cale către performanță. Nu văd niciun sens să bagi într-un brand atât de frumos doar pentru a fi primul în Divizia a II-a. Nu, trebuie să fie primul în Divizia I, să aibă contract solid și management privat.

Cred cu tărie că aceasta e soluția prin care să readucem performanța și să aducem din nou întreaga Românie în fața televizoarelor, ca-n copilăria mea, când ne uitam toți când Steaua juca în cupele europene”, a precizat Moșteanu, conform .