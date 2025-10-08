Ministrul Apărării, reacție incredibilă despre cea mai titrată secție din istoria clubului Steaua. Ce a transmis noului comandant. Exclusiv

Ionuț Moșteanu a fost primul ministru ce vizitează sediul clubului Steaua după o pauză de 23 de ani. Noul Ministru al Apărării a recunoscut că nu îi place hocheiul pe gheață, chiar în fața managerului de hochei de la Steaua, secție ce este cea mai galonată din istoria clubului.

Ce i-a transmis Ionuț Moșteanu lui Eduard Danilof în timpul vizitei de la sediul CSA Steaua

În urmă cu câteva zile, Ionuț Moșteanu, noul Ministru al Apărării, l-a numit pe Eduard Danilof ca noul comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Cei doi sunt gata să aducă schimbări în club în cel mai scurt timp posibil, iar una dintre dorințele lui Moșteanu i-a fost transmisă noului conducător chiar în timpul vizitei de la sediu.

După 23 de ani în care niciun ministru nu s-a mai prezentat la sediul clubului Steaua, Ionuț Moșteanu i-a transmis lui Eduard Danilof că își dorește să facă restructurări masive, prin reducerea cheltuielilor.

Cum a reacționat la adresa celei mai galonate secții sportive a Stelei. Câte trofee are Steaua la hochei pe gheață

În cadrul vizitei sale de la sediul CSA Steaua, de față cu Marius Păun, managerul de hochei pe gheață al „militarilor”, Ionuț Moșteanu a recunoscut că acesta nu este un sport pe care el, personal, să îl îndrăgească, deși această disciplină a adus cele mai multe trofee în vitrinele clubului.

Secția de hochei pe gheață are în palmares nu mai puțin de 40 de titluri de campioană a României și 33 de Cupe ale României, record absolut în hocheiul din România. Cu toate acestea, ultimul fiind câștigat în anul 2006.

Cine este Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu este noul Ministru al Apărării din Guvernul Ilie Bolojan. El a fost numit în această funcție de pe data de 23 iunie 2025, iar în cariera de politician a mai fost numit deputat de Argeș în 2016, 2020 și 2024, din partea partidului USR.

și are planuri mărețe pentru toate secțiile sportive ale „militarilor”.

Ce buget are CSA Steaua. Ce buget are secția de hochei

Pentru anul 2025, bugetul CSA Steaua este de 34 de milioane de euro, Spre exemplu, secția de fotbal seniori și de handbal au alocate o sumă de 7,5 milioane de lei, adică 1,5 milioane de euro, având în vedere că echipa de fotbal nu are drept de promovare, iar cea de handbal a retrogradat în liga secundă.

Pentru secția de hochei, CSA Steaua alocă o sumă de 3,5 milioane de lei, adică 700.000 de euro. În acest moment, Steaua București se află pe poziția a treia în Campionatul Național de Hochei, la 12 puncte de liderul ACSH Gheorgheni.