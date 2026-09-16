Ministrul Cseke Attila, anunțul așteptat de toți dinamoviștii! Când intră noul stadion Dinamo în faza de execuție: „Se va construi!”

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Dinamo va avea un stadion nou, lucru promis de ministrul Cseke Attila, de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației. După cum se știe, au existat multe semne de întrebare în trecut când vine vorba despre construirea noului stadion dinamovist. Ministrul Cseke dă asigurări că fanii dinamoviști se vor bucura de o nouă arenă.

Vești bune pentru fanii lui Dinamo, legate de noul stadion

„Problemele la stadionul Dinamo vor fi depășite și sunt aproape depășite. Trebuie să înțelegem că la lucrări publice nu întotdeauna se întâmplă exact ce s-a proiectat. La fața locului, în momentul în care se construiește, poate apărea necesitatea găsirii unor alte soluții”, a declarat ministrul Cseke Attila.

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Într-un scenariu optimist, ministrul anunță că , moment în care dinamoviștii vor avea un stadion „de calitate, care va dăinui în timp”. Cseke îi asigură pe fanii dinamoviști că impasul în care intrase construirea stadionului a fost mai degrabă din motive tehnice.

„La stadionul Dinamo executantul a propus o altă soluție de fundare, pe piloți, astfel încât proiectul a trebuit să fie ajustat și din punct de vedere tehnic și economic și asta a avut loc deja. În perioada următoare ajustarea trebuie confirmată prin rapoarte tehnice și de clubul Dinamo pentru cofinanțare și depășim acest moment. La investițiile mari, la lucrări de acest gen apar astfel de situații.

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Ministrul Cseke Attila le dă asigurări fanilor dinamoviști că stadionul Dinamo se va construi 100%

Asta înseamnă că în câteva săptămâni stadionul Dinamo intră în faza de execuție! Ne dorim să depășim aceste faze, dar cel mai important e să facem ceva de calitate și care să dăinuie în timp. Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă și nu numai, stadioanele se vor construi!”, a dat asigurări ministrul.

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Fanii dinamoviști au primit motive de neliniște în urmă cu o zi, atunci când Compania Națională de Investiții transmitea o informare către , prin care preciza că proiectul noului stadion, propus de asocierea Bog’Art – ACI Cluj – Dico&Țigănaș este încă în analiză. Cu toate acestea, ministerul anunță acum că nu se pune problema ca acest stadion să nu se facă, deși senzația în societate e că lucrările bat pasul pe loc.

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și va fi construit la standarde UEFA de categoria 4. Investiția inițială este estimată la aproximativ 172 de milioane de euro și va include și numeroase facilități moderne. Așa cum spunea și ministrul Cseke, care să „dăinuie în timp”.