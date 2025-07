Ministrul Daniel David, pus să îi caracterizeze pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Răspunsul neașteptat dat de politician

Ministrul educației, Daniel David, a fost pus să îi caracterizeze pe președintele Nicușor Dan și pe premierul României, Ilie Bolojan. Deși a evitat să facă o evaluare psihologică, oficialul a spus totuși ce părere are despre cei doi politicieni.

Cum i-a caracterizat Daniel David pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Daniel David a declarat pentru Antena 3 că Nicușor Dan și Ilie Bolojan sunt oameni cinstiți, deștepți, care vor binele țării, subliniind că îi cunoaște suficient de bine pentru a avea această părere despre ei. Totuși, oficialul a declarat că nu poate face o analiză psihologică în direct, fiindcă o astfel de practică este interzisă de regulile Colegiului Psihologilor. ”Un psiholog nu poate face evaluarea psihologică public, pentru că vine Colegiul Psihologilor și mă duce la Comisia de etică”, a răspuns Daniel David.

În cadrul aceleiași emisiuni, Daniel David a declarat că este pregătit să își dea demisia din Guvern în cazul în care se vor lua decizii cu care el nu este de acord. De exemplu, ministrul educației a spus că va pleca din cadrul Executivului dacă vor fi dați oameni afară din învățământ sau din cercetare. ”Premierul are demisia mea pe masă”, a transmis ministrul.

Daniel David amenință cu demisia

Declarația vine într-un moment în care în România se iau măsuri extrem de dure pentru reducerea deficitului bugetar. Recent, la doar 300 pe lună. Mai exact, angajații vor rămâne cu doar 170 de lei net, acest lucru însemnând că vor pierde 700 de lei lunar din salariu. Măsura se aplică din iulie 2025 până la finalul lui 2026.

”Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară, în alte sisteme vedeţi că se discută disponibilizări. În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet, vorbim de salarii”, a afirmat ministrul educaţiei, luni seara, la postul de știri Antena 3 CNN.

Ce spune ministrul Educației despre nemulțumirile studenților

În același timp, să susțină actualul sistem de burse pentru studenți. Politicianul susține că fondul a crescut prea mult în ultimii ani, iar mecanismul actual nu poate fi menținut.

Afirmațiile vin în contextul protestelor și al nemulțumirilor din rândul studenților, după ce politicienii au anunțat că anumite burse vor fi reduse. Oficialul afirmă că în ultimii 2-3 ani bugetul burselor a crescut spectaculos, dar fără o bază solidă.

”Nu ai acest sistem niciunde în altă țară și sunt sceptic că ar putea avea efecte pe termen lung și nu sunt bani pentru asta. Studentul nu este de vină și de aceea îi și înțeleg. Aș vrea să obțin pentru studenți o modificare, să nu ne raportăm la salariul minim brut pe economie, ci la cel net”, a mai punctat ministrul Educației.