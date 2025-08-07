Ministrul de externe, întâlnire cu Volodimir Zelenski la Kiev. Oana Țoiu a dezvăluit ce subiecte au fost discutate

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a anunțat că a avut o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, chiar la Kiev. Ce subiect au abordat cei doi în cadrul întrevederii.

Joi, a avut loc o întâlnire oficială între ministrul de externe, Oana Țoiu, și . Aceasta este prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul .

Aceasta a anunțat faptul că cei doi au discutat despre „un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Tot ea a menționat faptul că „Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.

„M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe. Este un război pe care Ucraina nu și l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care și România crede – libertate, suveranitate și independență. Atâta timp cât Ucraina rezistă și securitatea noastră este mai bine protejată.

Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă și durabilă care să asigure independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei, precum și stabilitatea și siguranța regiunii noastre”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Oana Țoiu, despre parteneriatul strategic dintre România și Ucraina

Ministrul de externe a mai menționat faptul că a vorbit cu liderul de la Kiev despre „felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări”. Oana Țoiu a menționat că această colaborare din domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și a cetățenilor români.

„De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și despre faptul că România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită”, a mai precizat ministrul.