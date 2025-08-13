Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul

Pe 23 iunie 2025, Alexandru Nazare (PNL) a fost numit ministru de Finanțe în Guvernul Ilie Bolojan. Fost europarlamentar (2008-2009), deputat (2012-2016), senator (2020-2024), Nazare a ocupat și funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii în perioada februarie-iunie 2012, dar și pe cea de ministru de finanțe în Guvernul Cîțu, între decembrie 2020 și iulie 2021.

În prima jumătate a lui 2020, Alexandru Nazare a încasat 36.774 lei de la ROMATSA

Alexandru Nazare a mai fost , dar și în C.A. al Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA. Nazare a notat, într-o declarație de avere din 2021, că în perioada ianuarie-iunie 2020 a încasat de la ROMATSA 36.774 lei ca indemnizație membru în consiliul de administrație.

Alexandru Nazare și alți membri ai CA, dar și doi foști directori ai companiei, au fost dați în judecată de ROMATSA, dosarul al cărui obiect este „nulitate act juridic” fiind înregistrat pe 2 decembrie 2021 la Tribunalul București, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. ROMATSA a solicitat anularea unor prevederi din contractele de mandate, prin care directorii și membrii CA au încasat diverse sume de bani.

ROMATSA a solicitat obligarea celor doi foști directori generali la plata sumei de 449.034 lei precum și a dobânzii legale penalizatoare aferentă calculată începând cu data formulării prezentei până la data plății efective a sumei, astfel: în temeiul repunerii părților în situația anterioară ca urmare a anulării dispozițiilor din contractele de mandat și a actelor adiționale aferente, obligarea pârâților ce au deținut calitatea de director general provizoriu al reclamantei, unul la plata sumei de 258.358 lei, celălalt la plata sumei de 190.676 lei.

De asemenea, în temeiul răspunderii civile delictuale, ROMATSA a solicitat obligarea pârâților ce au deținut calitatea de membri ai consiliului de administrație ai reclamantei, printre care și Alexandru Nazare, la plata mai multor sume: 140.008 lei – reprezentând contravaloarea componentei variabile acordată în temeiul contractului de mandat nr. 24720/29.11.2018, 92.643 lei, în solidar, de către pârâții ce au aprobat acordarea componentei variabilă prin contractul de mandat nr. 24720/29.11.2018 și a actului adițional nr. 1/15.01.2019 în perioada 02.12.2018-29.03.2019, 47.365 lei – în solidar, de către pârâții ce au aprobat acordarea componentei variabilă prin actul adițional nr. 2/29.03.2019 în perioada 30.03.2019-30.05.2019.

Pârâții au chemat în garanție un asigurător de răspundere profesională

S-au mai solicitat sumele de 118.350 lei, 190.676 lei și 128.214 lei. Prin actele adiţionale, componenta variabilă a fost stabilită ca fiind de 1,55 ori cuantumul indemnizaţiei fixe lunare. Tribunalul a constatat că prin cererea de chemare în judecată, ROMATSA a solicitat angajarea răspunderii civile delictuale a pârâților, care în calitate de membri ai consiliului de administraţie ar fi săvârșit fapte ilicite. În situația în care instanța va aprecia că pârâții nu au săvârșit o faptă ilicită în condițiile afirmate de reclamantă, cererea va fi respinsă ca neîntemeiată, existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituind o chestiune de fond. ROMATSA a satisfăcut cerința legală și a justificat cadrul procesual pasiv, pârâții fiind părți în raportul juridic extracontractual afirmat de reclamantă, a cărui existență urmează să fie verificată cu ocazia soluționării litigiului în fond.

În dosar se arată că ROMATSA a susținut săvârșirea de către pârâți, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, a unei fapte ilicite. Împrejurarea că, anterior, reclamanta a combătut concluziile raportului Curții de Conturi în care se afirmă vinovăția membrilor consiliului de administraţie, nu determină caracterul ilicit al interesului, aceasta fiind îndreptățită să efectueze demersuri în vederea recuperării prejudiciului pe care un organism de control l-a determinat, poziția exprimată anterior neputând fi valorizată ca un act de dispoziție.

Tribunalul a constatat că pârâții au chemat în garanție pe XL Insurance Cpmpany SE Zweigniederlassunf fur Osterreich, asigurătorul de răspundere profesională al pârâților în calitate de membri ai consiliului de administrație. Aceștia au solicitat ca, în situația în care ar fi obligați la plată către reclamantă în urma admiterii acțiunii de angajare a răspunderii delictuale pentru pretinse fapte ilicite săvârșite în calitate de membri ai consiliului de administrație, cel chemat în garanție să fie, la rândul său, obligat la plată față de pârâți, în temeiul raportului contractual de asigurare.

Următorul termen din dosar este pe 28 octombrie 2025

S-a arătat că pârâții nu pot fi considerați responsabili , nu pot fi considerați răspunzători pentru modalitatea de numire, având în vedere că aceștia și-au îndeplinit în mod legal și cu bună credință atribuțiile. În ceea ce privește îmbogăţirea fără justă cauză pe care o invocă, acele contracte sunt în continuare în vigoare și produc efecte și nu poate fi vorba de o îmbogăţire fără justă cauză. În dosar se mai menționează că ROMATSA a formulat mai multe capete de cerere evaluabile în bani.

Instanţa a reţinut, însă, că prin capătul 1 al cererii, reclamanta solicită să se dispună anularea clauzei care prevede dreptul la componenta variabilă inserată în dispoziţiile art. 4.2 lit. d din contracte şi din actele adiţionale. În conformitate cu dispozițiile legale, competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere. Totodată, în cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părţii din obiectul dedus judecăţii, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Aceeaşi valoare va fi avută în vedere şi în cererile privind constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi în cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Astfel fiind, în privinţa cererii de anulare a clauzelor care reglementează componenta variabilă, instanța a reținut că se impune o evaluare la întreaga valoare a sumelor prevăzute cu acest titlu, reclamanta solicitând anularea clauzelor în integralitate, nu doar în raport de perioada în care au fost încasate individual sumele acordate mandanţilor şi care fac obiectul capătului 2 al cererii. Următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 28 octombrie 2025.