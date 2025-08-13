Ministrul de finanțe anunță noile taxe din al doilea pachet de măsuri fiscale: ”Multinaționalele trebuie să plătească impozit pe profit”

Alexandru Nazare anunță partea a doua din al doilea pachet de măsuri fiscale pe care Guvernul îl va introduce în curând. Ce îi așteaptă pe români. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta, Digi24

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, va susține la ora 13:00 o conferință de presă prin intermediul căreia va vorbi despre noile taxe care vor fi introduse în pachetul numărul doi de măsuri fiscale. FANATIK vă ține la curent cu informațiile transmise de oficial.

ADVERTISEMENT

Ministrul de finanțe anunță noile taxe din al doilea pachet de măsuri fiscale

Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că nu a găsit dovezi clare privind acțiuni ferme ale ANAF în supravegherea transferurilor artificiale de profit ale multinaționalelor. Potrivit acestuia, lipsește chiar și o evidență clară a sumelor transferate către companiile afiliate, motiv pentru care se va începe un exercițiu complet nou, care presupune întărirea direcției de prețuri de transfer din ANAF, afectată în ultimii patru ani de lipsa resurselor umane și materiale.

Nazare a explicat că se va lucra pe baza evidențelor existente, unde apar categorii de cheltuieli raportate de multinaționale în relația cu afiliații: administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup și consultanță. Obiectivul este de a taxa exact zonele prin care companiile își exportă profitul, evitând o taxă generală pe cifra de afaceri care ar putea descuraja investițiile.

ADVERTISEMENT

„Nu am găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor. Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor care sunt transferate către afiliați.

Începem un exercițiu complet nou care în paralel va însemna și o întărire a direcției de prețuri de transfer din ANAF care a fost în ultimii 4 ani văduvită de foarte multe resurse, fie că sunt umane sau materiale. Efortul este mai amplu. Am plecat de la niște evidențe cuantificabile. În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor, în relația cu persoanele afiliate. Vorbim de cheltuieli de administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intra grup și consultanță. Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează.

ADVERTISEMENT

Vrem să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile, pricinoase, ale multinaționalelor care în mod tradițional se transferă profituri. Vrem să schimbăm atitudinea, de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale care îi oprește, previne, creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profitul”, a declarat Nazare.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Guvernul în al doilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul va introduce în curând în contextul reducerii cheltuielilor statului român, după ce, în urmă cu aproape o lună, președintele Nicușor Dan a promulgat primul pachet de măsuri fiscale.

ADVERTISEMENT

Pe 22 iulie, premierul Ilie Bolojan și vicepremierul de atunci Dragoș Anastasiu au prezentat prima parte din al doilea pachet de măsuri economice. Acestea vizează reducerea risipei și aducerea de fonduri suplimentare la buget, prin schimbări importante în modul de funcționare al companiilor de stat.

Anastasiu a anunțat că Guvernul propune limitarea numărului de membri din consiliile de administrație ale marilor companii de stat la maximum cinci. În plus, indemnizațiile acestora ar urma să fie reduse cu o treime, iar funcționarii publici nu vor mai putea fi membri în aceste structuri.

Ce cuprinde primul pachet de măsuri fiscale

și promulgat de președintele Nicușor Dan, a intrat în vigoare pe 1 august. Cea mai importantă schimbare este creșterea TVA-ului standard de la 19% la 21%, iar pentru alimente de bază, medicamente și alte bunuri esențiale, TVA-ul va fi de 11%. Tot de atunci, accizele la alcool, carburanți și tutun vor crește cu 10%, iar pensiile care depășesc 3.000 de lei vor fi impozitate pentru partea care trece peste acest prag.

Pachetul aduce și taxe suplimentare pentru capitalurile mari, bănci și companiile de jocuri de noroc. Impozitul pe dividende va crește la 16% din 2026, iar câștigurile din jocuri de noroc vor fi suprataxate. De asemenea, în 2026 nu vor mai fi majorate salariile și pensiile din sistemul public, se vor limita angajările și sporurile, iar bursele de merit vor fi acordate doar elevilor cu medii de peste 9 și în limita a 15% dintr-o clasă.

Printre alte măsuri se regăsesc și reducerea finanțării partidelor politice cu 40% în 2026, eliminarea unor excepții de la plata CASS și obligativitatea contribuției anuale pentru soț, soție sau părinți fără venituri proprii. Mamele minore care revin la școală vor primi în continuare o bursă de 700 de lei lunar, cu condiția să participe la cursuri.