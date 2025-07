Ministrul din Guvernul Bolojan care amenință cu plecarea din funcție: ”Premierul are demisia mea pe masă”

Într-o perioadă cu mai multe măsuri de austeritate, de la tăieri de venituri la disponibilizări, un ministru important din Guvernul condus de Ilie Bolojan amenință cu demisia.

”Premierul are demisia mea pe masă”. Ministrul care amenință că pleacă din Guvernul Bolojan

, Guvernul României condus de Ilie Bolojan a adoptat ordonanţa de urgenţă care limitează sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare la 300 de lei pe lună de la 1.500, cât era anterior.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă că angajaţii din sectorul public vor rămâne cu un spor net de aproximativ 170 de lei. Pierderea la salariu este de 700 de lei în fiecare lună. Măsura aprobată luni se va aplica de la 1 iulie 2025 şi va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026.

În acest context în care măsurile de austeritate se succed cu repeziciune, ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, luni seară, că, indiferent de măsurile care se iau în alte domenii, el cere să nu fie daţi afară oameni din educaţie şi cercetare şi nici să nu scadă salariile. ”Premierul are demisia mea pe masă”, a transmis ministrul.

ADVERTISEMENT

David nu este de acord nici cu eventuale tăieri de salarii în Învățământ. ”Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară, în alte sisteme vedeţi că se discută disponibilizări.

În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet, vorbim de salarii”, a afirmat ministrul Educaţiei, luni seara, la postul de știri .

ADVERTISEMENT

Ministrul Educației, explicații pentru studenții revoltați de tăierea burselor: ”Îi înțeleg, dar nu mai avem bani”

Referitor la , Ministrul Educației spune că ”nu mai avem bani să ducem acest sistem”. Acesta a explicat că în ultimii 2-3 ani fondul de burse și tipul de burse a crescut extraordinar de mult și acum nu mai este sustenabil.

ADVERTISEMENT

”Nu ai acest sistem niciunde în altă țară și sunt sceptic că ar putea avea efecte pe termen lung și nu sunt bani pentru asta. Studentul nu este de vină și de aceea îi și înțeleg. Aș vrea să obțin pentru studenți o modificare, să nu ne raportăm la salariul minim brut pe economie, ci la cel net”, a mai punctat ministrul Educației.