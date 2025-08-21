Ministrul din Guvernul Bolojan care nu susține interzicerea cumulului pensie–salariu. Angajații pe care îi apără: „Contribuția lor este foarte importantă pentru sistem”

Ministrul educației, Daniel David, a transmis miercuri seară că se află de aceeași parte cu sindicatele în privința problemei cumulului pensiei cu salariul. Oficialul a subliniat că pentru Educație este foarte important ca dascălii pensionari să continue să predea. Acesta a confirmat că a început deja discuțiile cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i explica acestuia de ce este necesară menținerea profesorilor pensionari în sistem.

Daniel David nu susține interzicerea cumulului pensiei cu salariu pentru profesori

Potrivit lui Daniel David, profesorii pensionari nu sunt plătiți pe 12 luni ca titularii sau suplinitorii, ci doar pentru activități punctuale, în baza unor contracte specifice. În acest context, el a insistat că munca lor nu poate fi comparată cu un salariu standard. Contribuția acestora, spune ministrul Educației, este esențială pentru ca

„Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuţia cu premierul Bolojan pentru că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri, atenţie, nu de reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem şcoala în septembrie (…) Într-adevăr, contribuţia celor pensionaţi este foarte importantă pentru sistem şi am să explic premierului faptul că aceşti oameni nu se reangajează. Ei pur şi simplu ţin nişte activităţi punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este şcoală. Deci nu sunt angajaţi pe 12 luni şi primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor”, a răspuns ministrul educației,

Daniel David a mai declarat în cadrul emisiunii TV că până în prezent, sistemul de învățământ a făcut destule sacrificii pentru a contribui la măsurile de grijă, iar acum trebuie să fie sprijinită, nu pusă din nou la zid. La nivel național sunt câteva mii de profesori pensionari care predau în continuare. Ministrul a subliniat că munca lor nu trebuie privită ca un salariu standard, ci ca o activitate punctuală, plătită cu ora, care ajută enorm școlile.

Ministrul educației pune punct măsurilor de austeritate pentru profesori

„Este un lucru foarte important pentru sistemul nostru şi încă o dată spun: eu am acceptat toate aceste măsuri de criză şi am spus şi public acest lucru, fiindcă miza mea este să încheiem acest an cu salarii şi cu burse. Am contribuit şi la stabilizarea ţării. Acum este momentul să înţelegem că are nevoie Educaţia de suport, iar contribuţia acestor colegi în sistem este foarte importantă. De data asta, repet, văd lucrurile într-un mod similar cu sindicatele”, a mai spus David.

Reacția oficialului vine în urma unei care va aduce schimbări majore pentru angajații de la stat. Printre ele se numără suspendarea concursurilor pentru posturi vacante, limitarea transferurilor și noi reguli privind cumulul pensiei cu salariul. Proiectul prevede că personalul plătit din bani publici poate lucra până la 70 de ani, dar doar cu acordul angajatorului și cu suspendarea pensiei pe perioada respectivă. În lipsa acordului, contractele încetează automat.