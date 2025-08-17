News

Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși are casă în Belgia. Câte mii de euro a încasat până acum

Ministrul din Guvernul Bolojan încasează sume de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși deține locuință în Belgia. Află câte mii de euro a primit până acum.
Oana Bocskor
17.08.2025 | 15:37
Ministrul din Guvernul Bolojan care primeste bani de la stat pentru deplasarile la Bruxelles desi are casa in Belgia Cate mii de euro a incasat pana acum
Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat, deși are casă. Sursa foto: Colaj FANATIK

Ministrul din Guvernul Bolojan primește bani de la stat pentru călătoriile oficiale la Bruxelles, chiar dacă deține o locuință în Belgia. Până în prezent, suma totală încasată depășește câteva mii de euro.

Ministrul din Guvernul Bolojan primește deconturi de la stat, deși are locuință proprie în Belgia

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a beneficiat de deconturi pentru cazare în cadrul deplasărilor oficiale la Bruxelles, în ciuda faptului că deține o locuință în Belgia. Conform ultimei declarații de avere publicate pe site-ul ministerului, Pîslaru a contractat un credit de 630.000 de euro de la KBC Brussels pentru achiziția unei case de 225 metri pătrați.

Documentele oficiale arată că ministrul a efectuat cinci deplasări în interes de serviciu, vizând întâlniri la Comisia Europeană, în principal pe teme legate de PNRR. Deși aceste întâlniri sunt programate de regulă lunea, Pîslaru pleacă spre Bruxelles vinerea.

Potrivit datelor publicate de OficiulDeȘtiri.ro, ministrul a încasat în 2025 suma totală de 7.405 euro pentru deplasările la Bruxelles, dintre care 3.600 de euro au fost decontați pentru cazare.

Controverse privind deconturile de chirie în rândul politicienilor

Într-un caz asemănător s-a aflat chiar și actualul premier al României. La 27 iulie 2025, a apărut în presă un document prin care Ilie Bolojan solicita decontarea cheltuielilor pentru locuință, deși liderul PNL beneficiază de o reședință de protocol oferită gratuit de RA-PPS, situată într-o zonă selectă a Capitalei, pe strada Nikolai Gogol. După ce a intrat în funcția de premier și a obținut locuința RA-PPS, Bolojan ar fi solicitat renunțarea la fondurile destinate chiriei.

Anterior, doi membri ai Executivului condus de Cioloș, Dragoș Tudorache și Cristiana Palmer, au beneficiat de fonduri publice pentru locuință, deși dețineau proprietăți în capitală. Liviu Iolu, reprezentantul oficial al Guvernului, a precizat la momentul respectiv că aceștia nu puteau folosi apartamentele personale, deoarece erau deja închiriate. Astfel, funcționarii primeau simultan sume atât de la chiriași, cât și de la stat.

O situație similară a implicat și pe Mugur Mihăescu. Parlamentarul AUR a obținut bani pentru cazare în București, deși avea domiciliul în Ilfov. Actorul a recunoscut că a fost o eroare și a restituit sumele respective.

