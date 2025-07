Ministrul economiei, amenințat și presat de colegi după preluarea mandatului. „Mi s-a spus că nu e bine să mă apuc să deranjez”

Radu Miruță a declarat faptul că, din momentul în care a preluat funcția de ministru al economiei, a început să simtă că se fac presiuni asupra sa. De asemenea, el a menționat faptul că a primit și câteva mesaje în care i se spunea că nu ar trebui să „deranjeze”.

Ministrul economiei primește amenințări

a declarat că observă anumite presiuni, de la momentul în care a fost pus în funcție. El descrie modul în care angajații statului încearcă să-și protejeze privilegiile.

ADVERTISEMENT

„E o rezistență, o simt și eu. De când am început cu Salrom, am început să simt rezistență, presiuni, în sensul ca lucrurile pe care le spun la televizor să nu le fac, ceea ce nu va fi cazul (…)

Știți cum apar presiunile astea? Îți spune un cunoscut că l-a sunat nu-știu-cine și l-a rugat să te roage să te întâlnești cu ei, că au auzit că vei micșora indemnizațiile astea și că te vei uita la niște contracte care s-au făcut acolo.

ADVERTISEMENT

Nu au ajuns să-mi spună ‘îți iau gâtul dacă faci asta’. Simt lucrurile astea. Unele mi se spun direct, unele indirect. Când voi avea dovada acestor lucruri, o voi face și publică, și la instituțiile statului. Însă e lesne de înțeles că atunci când deranjezi niște interese foarte ușor tangibile în statul român, superi. Dar n-am nicio problemă”, a declarat Radu Miruță, pentru

Ce alte dificultăți a mai întâmpinat Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul economiei, a vorbit și despre greutățile întâmpinate odată cu preluarea acestei funcții. De asemenea, acesta a menționat faptul că a observat anumite reacții și anumite rezistențe la nivelul companiilor din subordine. El spune că șefii acestora se simt în pericol și

ADVERTISEMENT

„Dacă te uiți, în primul rând, nu au criterii de performanță specifice activității. Au niște criterii de performanță pe niște variabile economice care de la an la an n-au nicio creștere (…) Este aceeași cifră în fiecare an. Se consideră că ești performant faptul că e aceeași cifră, care e proastă.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, dacă îndeplinești, spre exemplu, în cazul celor de la Salrom, doar 75% din țintele foarte jos asumate, se consideră că nu ești demis. ești demis doar dacă ajungi la 50% din țintele care, oricum, sunt foarte jos”, a declarat ministrul, conform sursei citate.

Ministrul economiei ia în calcul depunerea unei plângeri la Parchet

În acest context, Radu Miruță a punctat faptul că i s-a spus direct că nu ar trebui să se apuce să „deranjeze niște obișnuințe în statul român”. Astfel, i se dă de înțeles că ar trebui să renunțe la unele măsuri. Astfel, el a menționat că se gândește să facă o plângere la Parchet după toate acest presiuni făcute asupra sa.

„Dacă voi avea dovezi suficiente încât să fie relevantă, da. În momentul de față e doar așa, o ‘iradiere’ pe care o simt de jur-împrejur, pe marginea acestui lucru”, a mai precizat ministrul pentru sursa menționată.