Ministrul Economiei are coronavirus. În ce stare se află Virgil Popescu

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat în această seară că este infectat cu noul coronavirus.

Acesta fusese testat acum 2 zile, iar rezultatul ieșise negativ. După aproximativ 24 de ore a început să aibă simptome și s-a testat din nou.

”Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă”, a scris ministrul Virgil Popescu pe pagina de Facebook.

”Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine,” Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv,” a anunțat Virgil Popescu.

Ministrul Economiei a mai precizat pe Facebook că acest virus ”nu iartă” și a îndemnat populația să poarte mască.

”Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut.” – Virgil Popescu.

Recent, acesta anuțase că fondurile pentru granturile de capital de lucru vor fi suplimentate, iar plăţile ar urma să înceapă în cursul lunii noiembrie.

”Da, vom suplimenta schema doi a granturilor pentru capital de lucru în aşa fel încât aproape toţi întreprinzătorii care au aplicat să beneficieze de acest capital de lucru. Este nevoie de infuzie de bani în economie. Poate nu a fost cea mai bună schemă, nu poate mulţumi pe aproape toată lumea, dar vrem ca aproape toţi care depus să beneficieze de aceşti bani.

Ministrul Fondurilor Europene a promis că va găsi aceşti bani. În cursul lunii noiembrie vrem să facem plăţile pentru antreprenori. Banii se vor primi online de la bănci”, a declarat ministrul Economiei.

