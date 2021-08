Ministrul Eduard Novak, locul 11 la proba de ciclism contratimp la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020: “Este un rezultat care mă motivează”

Ciclistul în vârstă de 45 de ani și-a început aventura de la Tokyo. a terminat pe locul 11 în proba de 1.000 de metri în contratimp la categoriile de dizabilitate C4-5. Acesta a avut un timp de 1 minut, 6 secunde și 98,91 sutimi.

Totuși, proba de joi nu a fost favorită lui. El va concura vineri, 27 august, la proba de 4.000 de metri în urmărire, întrecere pe care o consideră ca fiind întrecerea sa preferată, dar și în probele de contratimp pe șosea și fond pe șosea.

Noul campion paralimpic este spaniolul Alfonso Cabello Llamas, care a încheiat cursa cu timpul de 1:01.557, stabilind un nou record mondial și paralimpic.

Mesajul lui Eduard Novak: „Un rezultat care mă bucură și mă motivează”

Ministrul Tineretului și Sportului, , a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care se declara încântat de rezultatul obținut și le-a mulțumit celor care au fost alături de el.

„Locul 11. Numărul meu norocos și “my personal best” ca timp în această probă (1:06,918 min.), care nu este printre probele mele preferate și în care au fost comasate două categorii (C4 și C5).

Cu toate acestea și cu toate că nu sunt sprinter, am făcut o cursă foarte bună, de care sunt foarte mulțumit. Acum mă concentrez pentru proba de mâine, cea la care am obținut aurul la Londra și la care voi concura doar cu competitori din categoria mea (C4).

Pentru ziua de azi, poziția 11 în clasamentul mondial, într-o cursă de acest nivel, în care s-au stabilit un record mondial și un record paralimpic, este un rezultat care mă bucură și mă motivează. Fiți alături de mine și mâine! Vă mulțumesc!”, a fost mesajul postat de Eduard Novak.

Eduard Novak, primul ministru de la Jocurile Paralimpice

Românul este primul ministru în funcție care a concurat vreodată la Jocurile Paralimpice. Acesta s-a antrenat în Bulgaria, din cauza faptului că în România condițiile nu au fost suficient de bune.

Singurul velodrom funcțional din țară este cel al lui Dinamo și este construit în anii ’50. Din păcate acesta nu se mai află în standardele ciclismului actual.

“Am devenit primul ministru în oficiu participant la Jocurile Paralimpice în calitate de sportiv. Totuşi, nu pentru aceasta sunt aici, doar sunt bucuros că nu am renunţat la acest vis. Puteam să renunţ în fiecare zi.

A fost o perioadă extrem de dificilă, însă am dat 100% pentru munca în minister. Am făcut imposibilul şi am continuat să mă antrenez. Acum sunt aici şi visul meu s-a împlinit. Un vis pe care îl aşteptam din 1998“, a scris acesta pe Facebook.

Rezultatele obținute de Eduard Novak la Jocurile Paralimpice

La edițiile precedente ale Jocurilor Paralimpice, Carol-Eduard Novak a cucerit două medalii de argint, în probele de contratimp pe șosea de la Beijing 2008 și Londra 2012, și una de aur, în proba de urmărire pe pistă, în 2012.

medalie de aur obținută la Jocurile Paralimpice de la Londra

record mondial; 4.000 m pistă (2012)

medalie de argint obținută la Jocurile Paralimpice de la Beijing – contratimp individual (2008)

medalie de argint obținută la Jocurile Paralimpice de la Londra – contratimp individual (2012)

la patinaj viteză: 25 titluri naționale, 35 recorduri naționale

la ciclism: 5 titluri mondiale, 13 medalii de argint și 5 medalii de bronz la Campionatele Mondiale – a fost președintele Federației Române de Ciclism (2013-2020)

a fost președintele echipei de ciclism Novak CyclingTeam

vicepreședintele Uniunii Cicliste din Balcani

membru al Uniunii Cicliste Internaționale