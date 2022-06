Ministrul educației, anunț îngrijorător: ”Numărul elevilor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic din istoria postdecembristă”

Ministrul educației a făcut un anunț îngrijorător despre Bacalaureatul din acest an. Sorin Cîmpeanu spune că numărul de elevi care și-au făcut înscrierea pentru susținerea examenului maturității este ”cel mai mic din istoria postdecembristă.”

Situație dramatică la Bacalaureatul din acest an, sesiunea de vară. S-au înscris cei mai puțini elevi din istoria postdecembristă

Sorin Cîmpeanu a precizat că situația este una dramatică, în momentul de față, având în vedere că și înainte de 1989 apăreau mai multe nume de elevi.

”Numărul celor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic din istoria postdecembristă a României. Și înainte de 1989 aveam, de asemenea, un număr mult mai mare (…)

Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare.

Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică.”, a declarat ministrul educației la

Cum explică ministrul educației situația

Într-o altă intervenție TV, Sorin Cîmpeanu a dat vina pe pandemia de coronavirus ca o cauză a numărului mic de

”Este îngrijorător acest trend descrescător din două motive: motivele ce țin de demografie sunt cât se poate de clare, dar îngrijorarea pe care mi-am exprimat-o de mult timp cu privire la efectele perioadei de criză sanitară, din păcate, se confirmă”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu la

Potrivit Ministerului Educației s-au înscris pentru sesiunea de BAC 2022, din vară, 126.454 de elevi, din clasele XII-a și a XIII-a. Conform unor calcule , peste 4o.000 de absolvenți, din generația actuală, vor lipsi de la examenul maturității.

În intervalul 6-8 iunie 2022 se vor susține competențele de comunicare lingvistică. Pe data 20 iunie încep probele scrise, iar pe 23 iunie se vor încheia. Pe 27 iunie se vor afla primele rezultate, din etapa de vară.