Ministrul Educației, anunțuri importante despre încheierea situațiilor școlare, examenele naționale și structura anului școlar viitor

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a oferit astăzi mai multe explicații referitoare la redeschiderea școlilor cu prezență fizică din opt februarie. Acesta a explicat la Digi24 modalitatea în care se vor încheia situațiile școlare, ce se întâmplă cu examene naționale și care ar putea fi structura anului școlar viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marți, Cîmpeanu a explicat că nu vor mai exista separatoare din plexiglas în școlile din România, deoarece acestea nu și-au dovedit eficiența în oprirea răspândirii virusului, dar că se vor purta măști.

În cursul zilei de astăzi, a fost anunțată decizia conform căreia școlile se vor redeschide începând cu opt februarie, revenindu-se la prezența fizică în clase.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cîmpeanu explică cum se vor încheia situațiile școlare și cum se desfășoară examenele naționale

“Prin Ordin de Ministru, am extins la opt săptămâni de la revenirea elevului în școală perioada în care se poate încheia situația școlară și am redus la două note necesare pentru a face acest lucru. Toți cei care nu vor avea această situație școlară mă tem că vor îngroșa rândurile celor care ajung în abandon școlar.

Cei care fac ore online vor fi evaluați la discipline online, dar în cazul în care susțin examenele naționale am anunțat deja că vrem să facem susținere fizică, conform cu calendarele anunțate. Vor fi evaluați online, dar la examenele naționale să fie pregătiți pentru prezență fizică”,

ADVERTISEMENT

Simulările se vor ține, sunt mai importante acum decât oricând, în contextul actual, este important să vedem exact ce a asimilat elevul și unde trebuie să mai îmbunătățim”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Ministrul Educației despre decizia de redeschidere a școlilor: “Lucrurile au fost analizate de către epidemiologi”

“S-au pus în discuție multe lucruri când am luat decizia: nu doar rata de infectare în fiecare județ, ci și apariția acestei noi tulpini. Aceasta, conform celor cu competențe în domeniul sanitar, a existat de mai mult timp la noi, are un potențial de contagiozitate mai ridicat, dar încă nu se știe dacă are un potențial de severitate mai ridicat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lucrurile au fost analizate de către cei care aveau competență, iar concluzia este că poate fi gestionabil. Dacă lucrurile se vor schimba, nu vom avea nicio reținere sa luăm măsuri, dar ele nu se schimbă de azi pe mâine, ci trebuie să se încadreze într-un anumit trend.

Responsabilitatea în cazul apariției focarelor pleacă de la cei care ne-am asumat această decizie și pleacă mai departe către factorii din școli și DSP-uri, vom face tot posibilul ca riscul să fie diminuat”, a adăugat Cîmpeanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministrul despre structura anului școlar 2021-2022: “Vrem să încheiem primul semestru înainte de sărbători”

“Din fire sunt optimist, văd anul școlar viitor unul care începe în septembrie, cu prezență fizică, dar ne gândim la o schimbare a structurii.

Vrem să încheiem semestrul întâi înainte de sărbătorile de Crăciun, vom comasa vacanța inter-semestrială cu vacanța de iarnă. Nu am văzut niciodată sensul de a face ore până de sărbători, să pleci în vacanță, să revii și să îți aduci aminte ce ai învățat, să dai teze, să închei situația școlară și apoi iar să ai vacanță”, a afirmat Ministrul Educației.