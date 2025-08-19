Ministrul Educației, Daniel David, trage un semnal de alarmă și susține că fără nu ar fi posibilă începerea anului școlar.

Ministrul Educației, despre măsurile de criză

Daniel David a transmis luni, 18 august, două mesaje principale în cadrul celei de-a XLVI-a Adunări Generale a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), desfășurată la Satu Mare.

Prima idee vizează e. El a explicat că astfel de decizii nu ar fi fost luate în condiții „de normalitate fiscal-bugetară”.

„Fără aceste măsuri, începerea anului şcolar cu salarii şi burse devine imposibilă. Ministrul a accentuat faptul că, în condiţii de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deşi, spre exemplu, coordonarea între bursele de rezilienţă şi cele de merit trebuia oricum analizată.

În condiţiile prezente de criză au fost păstrate bursele sociale (în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore), cele tehnologice şi – într-o formă nouă – bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naţionale şi internaţionale.

Odată depăşită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul şi o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct şi la câştigătorii olimpiadelor naţionale şi internaţionale”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii, invitați să contribuie la pilotarea planurilor-cadru

În al doilea mesaj, Daniel David a reiterat continuarea reformei curriculumului, derivată din Raportul QX. Peste 1.500 de experți lucrează la elaborarea programelor liceale într-o paradigmă nouă.

Ministrul a amintit că elevii sunt încurajați să participe la pilotarea unor planuri-cadru alternative și descentralizate. Scopul acestora este acela de a oferi o educație mai personalizată și de a stabiliza normele pentru titulari și suplinitori.

Ministrul și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a primi sugestii privind adaptarea reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare și Legea Fiscal-Bugetară, precum și propuneri pentru alte măsuri de reformă.