Ministrul educației explică de ce au fost tăiate bursele elevilor: „Deficitul ne blochează țara. Nu vom mai putea plăti salarii, pensii, ajutoare sociale”

Ministrul educației, Daniel David, a declarat că sistemul de învățământ are o contribuție semnificativă la deficitul bugetar și că, dacă nu se rezolvă problema prin măsuri de austeritate, România riscă să nu mai poată plăti salarii, pensii și burse. Oficialul recunoaște că în ultimii ani Educația a adus cheltuieli nejustificate, iar reducerile care au loc în prezent sunt inevitabile.

Ministrul educației, despre deficitul bugetar: „Educația a contribuit”

Daniel David a explicat că două mari capitole au dus la dezechilibru: creșterea salariilor din sistem și majorarea fondului de burse. Ministrul a anunțat că va fi redusă plata cu ora și că fondul pentru burse va reveni sub nivelul din 2023-2024. Oficialul a punctat clar că școala a fost transformată într-o „bursiadă”, o cursă pentru note mari, doar cu gândul la burse.

În ultima perioadă, total nemulțumiți de noile măsuri de austeritate ale Guvernului Bolojan. Daniel David a explicat că înțelege revolta, însă a tras un semnal de alarmă.

Daniel David: „Nu mai putem plăti salarii, pensii, burse”

“În acest deficit, despre care vorbim în acest an, pentru care vedeți că întoarcem țara pe dos, trebuie să recunoaștem că și educația are o contribuție. Iar misiunea mea ca ministru este să încerc să reduc această contribuție în deficitul care ne blochează țara și care ne-ar putea face ca din toamnă să nu mai putem plăti salarii, pensii, burse, ajutoare sociale. Eu mă refer la nivelul țării în toate domeniile. Nu uitați, educația are o contribuție a ei în problema generală a țării”, a explicat oficialul la B1 TV.

Potrivit acestuia, sistemul de învățământ a contribuit major la deficitul bugetar prin două direcții: creșterea nesustenabilă a cheltuielilor cu resursa umană și a fondului pentru burse. În fața presiunii bugetare, ministerul a fost nevoit să aleagă între tăierea salariilor cadrelor deja angajate și reducerea plății cu ora și a normelor suplimentare.

De ce este nevoie de măsurile de austeritate în sistemul de învățământ

„Între cele două, eu am ales oamenii și salariile lor. Inevitabil trebuia să modificăm încărcarea normei și plata cu ora. Dar ce am spus și când am propus aceste măsuri și când le-am discutat în spațiu public, am spus că sunt luate într-un context definit de un principiu al raționalității. Nu ieșim din niște repere europene, nu spargem bariere, ca să spun așa, și limite. Și un principiu al decenței în sensul că atât își permite țara acum, iar dacă ne însănătoșim, banii pe care îi salvăm în următorii ani, și a spus-o și premierul, se vor întoarce tot în sistem”, a mai declarat Daniel David.

Schimbări radicale la bursele elevilor. Daniel David a făcut anunțul

, ministrul educației spune că acestea au creat un haos total. Elevii au început să alerge după note mari doar pentru a obține bani. Din punctul lui de vedere, sistemul a devenit nesustenabil, cu burse de merit acordate chiar și elevilor cu nota 5. Din acest motiv, a propus o reformă: fondul de burse va fi mai mare decât în 2022, dar nu se va mai atinge nivelul din anii trecuți.

Noua regulă prevede că doar 15% dintre elevi vor primi bursă de merit, iar media minimă va fi 9. Astfel, bursele sociale vor rămâne, pentru a sprijini elevii cu probleme financiare, iar cele tehnologice și premiile pentru olimpici internaționali vor fi păstrate. Daniel David susține că măsurile sunt decente și adaptate la criza actuală.