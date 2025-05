Ministrul educației, poziție tranșantă: „Nu susțin disciplina Educație sexuală, dar elevii trebuie să știe lucrurile esențiale”

Ministrul educației, Daniel David, a făcut miercuri o declarație fermă privind introducerea educației sexuale în școli. El spune că nu susține o disciplină separată care să poarte acest nume, fiind de părere că subiectul a fost prea mult politizat și a devenit imposibil de tratat corect din punct de vedere științific sau educațional.

Ministrul educației nu vrea „Educația sexuală” ca materie în școli

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul a explicat că stârnește reacții puternice și aduce mai multă tensiune decât claritate. El consideră că discuțiile s-au ideologizat, ceea ce face dificilă o abordare echilibrată în școli.

Totuși, oficialul este de părere că ar trebui să existe o metodă de educație despre sănătate, în care să se regăsească informații clare despre corp, intimitate și relații, dar acestea trebuie să fie pragmatice și naturale.

„În forma de educaţie sexuală, eu nu susţin introducerea în curriculum o disciplină cu acest nume dintr-un simplu motiv: s-a ideologizat discuţia foarte mult şi orice încercare de a o pune disciplină sau să poarte acest nume generează discuţii care nu mai pot fi controlate ştiinţific sau curricular nu a cum să le controlezi!

Dar am spus că o educaţie sexuală necolorată ideologic ci foarte pragmatic, natural, să ştii lucrurile importante pentru un om în viaţa asta trebuie să existe în curriculum, dar acele lucruri trebuie făcute ca unităţi de învăţare, fără ingerinţe ideologice prinse în discipline de biologie şi în discipline pe care aş vrea să le avem, care să poarte numele de educaţie pentru sănătate”, a adăugat ministrul Educaţiei”, a declarat oficialul.

Anunț despre examenul de Bacalaureat

Tot în cadrul conferinței susținute miercuri, și posibilele modificări pe care le-ar putea avea acesta. Daniel David a făcut un anunț important, în special pentru elevii care vor intra clasa a IX-a. Potrivit acestuia, nu se va schimba absolut nimic la examenul maturității, iar peste patru ani, examenul va avea aceeași structură.

”Nu sunt de acord cu schimbări de pe un an pe altul în examenele complicate, dificile. Ele trebuie anticipate. Examenul de bacalaureat la un moment dat va trebui să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învăţământului liceal, de aceea eu cred că în această fază, aşa cum apare în lege examenul de bacalaureat este ok şi cum se derulează în acest moment este ok.

După ce vom face reforma planurilor-cadru vedem atunci ce se va întâmpla şi ce va dori şi sistemul, pentru că, până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care să schimbe mereu examenele şi metodologia. Anul viitor, nu”, a explicat oficialul Daniel David.