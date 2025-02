Ministrul educației reacționează după ce Mircea Cărtărescu a fost respins de Academia Română. Ce s-a întâmplat, de fapt

Mircea Cărtărescu a fost la un pas de a deveni corespondent al Academiei Române, însă, în final, a fost respins. În acest context, ministrul educației, Daniel David, a scris pe blogul său câteva cuvinte despre această situație.

„Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel”

nu a primit calitatea de membru corespondent al Academiei Române, deși secția de Filologie îl propusese cu unanimitate de voturi.

Acesta ar fi avut nevoie de 74 de voturi ale membrilor Adunării Generale, însă a obținut doar 73. Printre contestatari s-a aflat și Valeriu Matei, membru de onoare și director general al Editurii Academiei Române.

„În ultimele zile am fost copleșit de căldura și solidaritatea lumii noastre culturale față de mine. Vreau să mulțumesc aici, cu toată gratitudinea, tuturor celor care, din Academia română, din presă și de pe rețelele sociale, mi-au fost zilele acesta alături”, a scris Mircea Cărtărescu pe Facebook, în urma acestui eveniment.

De asemenea, , a reacționat. A declarat că înțelege aceste critici, însă crede cu tărie că scriitorul va ajunge membru în viitorul apropiat.

„Deocamdată trebuie să înțelegem că Academia Română are dificila misiune de a promova excelența cu oameni care o înțeleg pe alocuri diferit, prinși între tradiție vs. modernitate sau între trecut vs. prezent vs. viitor.

Mai mult, unii (adesea membri mai vechi) consideră Academia ca fiind mai a noastră (de aici urmând: „cine pe cine aduce”), nu ca o instituție a țării („cine are merite pentru a fi propus”)”, susține David, pe blogul său.

În același timp, ministrul consideră că acest eșec nu trebuie interpretat ca un refuz, ci este un efect al tensiunilor interne din Academie, România fiind oricum polarizată și conflictuală.

„Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel, deși academicul și angajamentul comun pentru excelență mai atenuează neînțelegerile dintre noi și canalizează, în interior, lucrurile și în sensul bun, lăsând loc și de „bună ziua”, a continuat acesta.