Ministrul energiei, anunț despre facturile românilor. Ce se întâmplă în perioada umătoare

Ministrul energiei a dat noi detalii despre facturile românilor și despre schemele de ajutor din energie. Astfel, acesta a explicat că există o ordonanță de urgență care va acorda stabilitate pentru următorul an, iar ea urmează să se aplice de la 1 aprilie.

Virgil Popescu, detalii despre schema de ajutor din energie

a vorbit despre scheme de ajutor pe care partidul său urmează să le propună în zilele următoare. De asemenea, acesta a explicat și că programele de finanțare au fost deja începute, fiind aprobată și suma de 1,4 miliarde în comitetul investiţional al Fondului de Modernizare.

Au mai fost aprobate și proiectele privind Complexul Energetic Oltenia sau Transelectrica, iar distribuția de energie a primit 1,2 miliarde.

„La energie am adoptat o ordonanţă de urgenţă care, practic, dă o predictibilitate şi o stabilitate pe un an de zile, începând cu data de 1 aprilie. Am dat drumul la programele de finanţare, comitetul investiţional al Fondului de Modernizare a aprobat 1,4 miliarde pe data de 7, în urmă cu câteva zile.

A aprobat proiectele Complexului Energetic Oltenia, proiectele Transelectrica… şi 1,2 miliarde pentru distribuţia de energie”, a spus ministrul.

Acesta a mai vorbit și despre și că au fost alocate 460 de milioane pentru companiile care doresc să își monteze panouri solare sau vor să își producă propria energie eoliană.

„Am dat drumul la PNNR pe 31 martie, 460 de milioane pentru companiile care-şi vor monta panouri solare sau îşi vor face energie eoliană special pentru autoconsum, să scadă costurile. Şi venim cu programe de investiţii în continuare!”, a precizat ministrul la

Tot referitor la , ministrul energiei a precizat că va fi mărită capacitatea sa de producție cu 300 de megawaţi, în timp ce va fi crescut și numărul angajaților cu încă 600 de la 1 mai 2022.

Totodată, Virgil Popescu și-a arătat speranța că de la 1 septembrie România ar putea aduce gaze prin coridorul vertical din Azerbaidjan.