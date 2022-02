Ministrul finanțelor, Adrian Câciu, vrea să impoziteze bisericile. Cum justifică politicianul PSD o astfel de măsură

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu a vorbit într-un interviu pentru despre posibilitatea impozitării veniturilor obținute de bisericile din România. El a precizat că nu exclude o astfel de măsură.

“Nu vreau să comentez în momentul ăsta. Haideți să vedem cu ce analiză să abordăm toate situațiile. Nu dau un răspuns în momentul acesta, pentru că trebuie să ne uităm în primul rând să vedem fiecare sector cum este, în primul rând, statuat de către legi”, a declarat ministrul.

În plus, ministrul a mai subliniat că, în acest moment, autoritățile iau în calcul toate scenariile legate de impozitarea bisericilor.

“Nu am spus că exclud, nu am spus nimic. Am spus că ne uităm peste tot, dar nu doar de a găsi taxe, nu de a aduce bani”, a mai adăugat Câciu.

Adrian Câciu a vorbit și despre motivul din spatele unei astfel de măsuri fiscale. El a declarat că România trebuie să se încadreze în obiectivele asumate prin PNRR. De asemenea, țara noastră trebuie să implementeze o serie de reforme legate de economia informală.

“E vorba de a ne încadra în obiectivul din PNRR și de a face această reformă fiscală, ajustările care sunt necesare, mai ales cu economia informală”. a mai explicat ministrul finanțelor.

Impozitarea bisericilor, controverse de-a lungul anilor

Dezbaterile pe tema impozitării bisericilor revin adesea pe agenda publică românească, fie atunci când apar unele petiții sau chiar inițiative venite din partea guvernanților. Ultima dezbatere de proporții pe această temă a fost pornită de un alt ministru de finanțe, Eugen Teodorovici.

După cum a explicat în 2018, făcând trimitere la cazul Bisericii Ortodoxe Române, că banii impozitați ar rămâne în administrarea BOR și că ei ar fi trebuit să fie folosiți pentru activități cu caracter social.

“Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar în a sublinia mult mai bine şi mai clar rolul acesteia pe care îl are în societate vizavi de problemele cu caracter social. Adică, acele sume pe care statul teoretic al trebui să le ia rămân la Biserică. Nu le ia statul deloc, iar biserica de acei bani întreprinde activităţi cu caracter social pe care statul le menţionează şi anume: copii cu probleme, persoane cu dizabilităţi, oameni în vârstă”, a explicat Teodorovici într-un interviu acordat Antenei 3.

Înainte de aceste declarații, fostul ministru de finanțe a atras atenția că subiectul impozitării trebuie abordat, chiar dacă ar fi o discuție incomodă pentru BOR. De asemenea, el își exprima încredere în posibilitatea identificării unei soluții care să fie acceptată de toate părțile implicate.

“Biserica trebuie să înţeleagă şi să aleagă. Trăim în secolul XXI. Este nevoie de bani, de foarte mulţi bani. Sunt subiecte pe care biserica probabil nu le îndrăgeşte, dar trebuie să găsim un compromis. E o discuţie pe care am început-o în 2015 cu Patriarhul, nu într-un mod direct, dar am lăsat să se înţeleagă că undeva, cândva, într-un viitor foarte apropiat trebuie să discutăm despre acest subiect”, a mai adăugat atunci Teodorovici.