Ministrul Finanțelor, anunț de ultimă oră despre bugetul pe anul 2025. ”Până pe 27 ianuarie vom avea prima versiune”

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat marți că până pe 27 ianuarie vom avea care va fi prezentat coaliției și Guvernului.

Ministrul Finanțelor, anunț de ultimă oră despre bugetul pe anul 2025

a subliniat că scopul Executivului este acela de a menține deficitul bugetar la 7%, fără să introducă noi majorări ale taxelor.

”România are nevoie de un stat mai suplu, mai eficient. De aceea am făcut deja primii pași: Am limitat costurile de funcționare ale statului și vom pregăti prima versiune a bugetului până la sfârșitul lunii ianuarie”, a declarat ministrul de Finanțe într-un interviu acordat Radio Kossuth.

Oficialul a menționat ”până pe 27 ianuarie vom avea prima versiune a bugetului” care va fi prezentată coaliție și Guvernului, iar ulterior poate să înceapă procedura parlamentară.

De asemenea, el este de părere că ”stabilitatea economiei, aderarea la Schengen și dezvoltarea sistemului de colectare a impozitelor pot contribui toate la menținerea acestui acord”.

Tanczos Barna a ținut să precizeze faptul că aderarea completă a României la spațiul Schengen va reduce semnificativ costurile importurilor și exporturilor, iar ăsta este un lucru benefic pentru companiile care activează în industria auto și comerț.

”Desigur, nu ne bucurăm că importurile cresc, întrucât România are deficite mari în balanța comercială externă, dar oportunitățile s-au extins acum semnificativ”, a mai spus ministrul.

Potrivit lui, rezervele României de ”aur și de schimb valutar sunt la niveluri record. Acest lucru demonstrează că mergem în direcția bună”.

Mai mult, șeful de la Economie a transmis că rezervele stabile ale Băncii Naționale și creșterile salariale din perioada trecută întăresc și mai mult economia României.

”Stabilitatea nu poate fi pusă la îndoială. Rezervele noastre de aur și de schimb valutar sunt la niveluri record. Acest lucru demonstrează că mergem în direcția bună și că avem instrumentele pentru a face față provocărilor”, a conchis Tanczos Barna.