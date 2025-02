Ministrul justiției, anunţ de ultimă oră în cazurile Georgescu și Tate. ”Niciodată nu voi interveni”

Cel mai probabil ministrul a reacționat după ce a făcut o serie de declarații în urmă cu o zi, în direct la B1 TV. Atunci, Radu Marinescu și-a dat cu părerea despre cazul Georgescu și a transmis că ”înțelege că ar exista probe solide” împotriva candidatului independent.

Ministrul justiției, anunţ de ultimă oră în cazurile Georgescu și Tate

Acum, Radu Marinescu a transmis un mesaj pe Facebook prin care anunță că ”nu va interveni niciodată într-o procedură judiciară” și nu are de fapt cunoștință despre ”actele și probleme administrate”. La fel de adevărat e că în cadrul aceleiași emisiuni ministrul Marinescu a anunțat că e de părere că Călin Georgescu ar trebui lăsat să candideze la alegerile prezidențiale.

” situația unor cauze judiciare notorii (cazurile privind pe domnii Georgescu, Tate) fac următoarele precizări: În calitate de ministru al Justiției solicit organelor judiciare să efectueze orice investigație sau sa desfășoare orice procedură legală menită a conduce la aflarea adevărului cu promptitudine, corect, obiectiv, imparțial și cu respectarea prezumției de nevinovăție și a drepturilor și libertăților omului.

care respectă principiile rule of law și care are o justiție funcțională și independentă. În acest context ca ministru niciodată nu voi interveni într-o procedură judiciară, nu am cunoștință despre actele și probele administrate în cauzele judiciare și nu pot face aprecieri cu privire la măsuri procesuale sau privind vinovăția unor persoane. Justiția trebuie să rămână apolitică, independentă si imparțială.

Mesaj ferm al ministrului justiției față de procesul lui Călin Georgescu

Pentru interesul public este nevoie de comunicare din partea organelor judiciare, însă în limita stabilită de rigorile legii. Misiunea mea rămâne aceea de a asigura în limitele competențelor legale o funcționalitate deplina a sistemului judiciar fără nici un fel de interferență politică”, a transmis pe Facebook ministrul justiției.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de polițiști și dus la Parchetul General, unde a fost sub acuzare pentru 6 infracțiuni grave. După 5 ore de audieri a fost lăsat să plece, însă nu fără a fi impusă măsura controlului judiciar. Această măsură a fost contestată de avocații săi.

Cât timp va fi sub control judiciar, Călin Georgescu nu va avea voie să părăsească țara și nu va avea voie să folosească rețele de socializare pentru a posta conținut legionar, fascist, antisemit. De asemenea, Călin Georgescu va fi obligat să se prezinte la Poliție atunci când este chemat.