Ministrul Marcel Boloş recunoaşte că România ar putea pierde miliarde de euro din PNRR, din cauza pensiilor speciale: “Consecinţele trebuie asumate”

Ministrul Marcel Boloș recunoaște că România ar putea pierde miliarde de euro din PNRR, în condițiile în care țara noastră nu pare dispusă să renunțe la pensiile speciale. Așadar, cei 150.000 de pensionari speciali care costă țara noastră aproximativ 10 miliarde de lei pe an, ar fi puși pe primul loc în această ecuație.

Ministrul Marcel Boloș, mesaj despre pensiile speciale

Potrivit datelor oficiale, România plăteşte anual 0,85% din PIB pentru pensii speciale, însă în trei ani se va ajunge la 1.5% din PIB. Anunțul a fost făcut de Eugen Rădulescu, director la Direcţia de stabilitate financiară din Banca Naţională a României. Claudiu Năsui, politician USR, demonstra că statul plătea în 2020 cu 60% mai mult pentru pensii speciale față de 2016, fiind vorba de 10 miliarde de lei.

ADVERTISEMENT

acestor pensii speciale, însă guvernanții nu par dispuși să renunțe la ele. Așadar, 150.000 de pensionari speciali care merită sacrificiul de a pierde miliarde de euro din PNRR, bani cu care s-ar construi spitale sau orice altceva util țării noastre. Marcel Boloș, ministru al investițiilor și proiectelor europene, a vorbit pentru prima dată despre acest scenariu, în care Guvernul României ar renunța la miliarde de euro din PNRR pentru a menține pensiile speciale pe linia de plutire și pentru a nu reforma acest sistem.

”De aici trebuie să pornim, sunt cele două criterii, primul este cel legat de sustenabilitate, un criteriu în care trebuie să arătăm că volumul de cheltuieli publice generate de acest proiect de lege este sustenabil pe termen lung, aceasta este cerinţa de bază numărul unu. Mai avem cerinţa numărul doi care este legată de contributivitate şi aici din nou trebuie să avem fundamentat riguros, pentru că avem două sisteme publice, de pensii general şi de pensii speciale.

ADVERTISEMENT

Aici, între cele două se face comparaţia şi trebuie să fim foarte atenţi la momentul în care vom trimite proiectul de lege pentru că dacă vor fi discrepanţe între sistemul de pensii general şi cel special, şi vorbesc aici de procentele care se aplică la bazele de calcul pentru a se stabli în final cuantumul pensiilor speciale, aici va trebui să dăm explicaţii Comisiei de ce, dacă dorm şi insistăm să avem procente diferite pentru cele două sisteme”, a explicat Boloş, conform

va decide dacă acest sacrificiu merită, sau nu, anume renunțarea la pensiile speciale pentru a obține bani din PNRR. ”Dacă Comisia va insista şi va fi nemulţumită şi va cosidera că jalonul nu e dus la bun sfârşit şi trebuie aliniat cu sistemul de pensii general, atunci va trebui să fie luată decizia la nivelul coaliţiei, la nivelul Guvernului, care este calea de urmat.

ADVERTISEMENT

Este foarte simplu de luat această decizie, însă consecinţele trebuie asumate, dacă se produce o destabilizare la nivelul acestor servicii publice de importanţă naţională, fie că vorbim de apărare naţională, ordine publică, de Ministerul Public. Aceste decizii produc consecinţe şi nimeni nu le poate asuma decât coaliţia şi Guvernul, indiferent ce ar gândi ministerele de linie şi care ar fi propunerile care vin de la ministere”, a transmis Boloș. Ministrul a subliniat că o reformare radicală a sistemului de pensii speciale poate afecta grav domeniile care beneficiază de aceste pensii speciale, în frunte cu magistrații, militarii, polițiștii sau cei care lucrează în servicii de tip SRI.

”Dacă iei decizia de reformare radicală a sistemului de pensii speciale, atunci trebuie în egală măsură asumată şi consecinţa aceasta a migrării forţei de muncă sau a destabilizării acestor mari servicii publice de care România are nevoie”, a transmis Boloș. ”Nu contează de câte ori modificăm şi ajustăm aceste decizii, trebuie să fim înţelepţi şi să ne uităm la finalitatea acestor decizii, şi în cazul de faţă discutăm de bugete importante de bani pentru investiţii. În acelaşi timp, trebuie asumată decizia, cu toate consecinţele ei”, a completat ministrul.

ADVERTISEMENT

Boloș le-a transmis tuturor că sunt șanse aproape nule ca cei care conduc Comisia Europeană să accepte compromisuri referitoare la pensiile speciale: ”Mă duc cu oricare dintre colegii mei cu mare drag şi pe fiecare îi sprijin, pentru că acesta este rolul nostru, suntem coordonatorul PNRR şi vrem să fi mai aproape de cei 16 coordonatori de reformă şi investiţii, dar să nu uităm că judecata Comisie este raportată la ceea ce este scris în PNRR. Şi eu am fost la început foarte optimist şi am încercat să găsesc soluţii pentru ceea ce există în PNRR, însă realitatea mi-a arătat că Comisia nu face nici la stânga nici la dreapta, flexibilitatea Comisiei tinde spre zero. Îmi pare rău că spun acest lucru dar trebuie să înţelegem cu toţii că ce e scris în PNRR este literă de lege”.

ADVERTISEMENT

Marcel Boloș a subliniat că există țări din Uniunea Europeană care au renunțat la bani din PNRR pentru că pur și simplu nu au considerat că pot aplica anumite cerințe ale Comisiei Europene. De exemplu, Bulgaria a renunțat la decarbonizare, în timp ce Lituania a renunțat la reformele fiscale.