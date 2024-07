Ministrul Mediului, măsuri drastice împotriva urșilor din România, după ce o fată de 19 ani a fost ucisă pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. ”Nimic nu este mai presus decât viața umană”

Urșii din România provoacă din nou tragedii. O tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici. După tragedie, ministrul Mediului a transmis condoleanțe familiei și a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva fiarelor sălbatice.

Mircea Fechet propune măsuri drastice pentru urși după tragicul eveniment din Munții Bucegi

Marți, un apel la 112 semnala faptul că . Tânăra a fost atacată de animalul sălbatic în timp ce se afla pe traseul Jepii Mici, un traseu turistic cunoscut pentru complexitatea sa.

ADVERTISEMENT

Cel care a sunat la 112 a fost bărbatul care a însoțit-o pe tânără în aventură. Echipele de salvare, jandarmii și salvamontiștii s-au prezentat de urgență la fața locului și au început căutările.

După câteva ore, trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit de către cei de la Salvamont Prahova. În cauză s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar trupul neînsuflețit a fost preluat de Medicina Legală pentru necropsie.

ADVERTISEMENT

În urma acestui eveniment tragic, ministrul Mediului a făcut o serie de declarații la . Mircea Fechet a transmis condoleanțe familiei îndurerate și a spus că are de gând să ia o serie de măsuri drastice împotriva urșilor.

Ministrul Mediului a declarat că este necesară , tocmai pentru a preveni atacurile lor. Chiar dacă scopul tuturor este acela de a proteja natura și animalele, nimic nu este mai important decât viața umană.

ADVERTISEMENT

”Transmit condoleanțe familiei victimei. Așa cum am spus-o și în trecut, eu cred că datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea. Înainte de toate, trebuie să protejăm viața oamenilor. Nimic nu este mai presus de viața umană.”, a spus Mircea Fechet la

Ministrul Mediului propune eutanasierea sau împușcarea urșilor

Mircea Fechet a mai declarat că, atunci când a venit la conducerea Ministerului Mediului, a propus să fie uciși 500 de urși. Până acum, doar 220 de exemplare au primit aprobarea necesară pentru a fi ucise.

ADVERTISEMENT

”Acum un an de zile, când am venit în minister, am înaintat un ordin care până la urmă reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați, că ăsta e cuvântul pe care ar trebui să-l folosim pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în cazul în cazul unor atacuri.”

Ministrul Mediului este conștient că România se confruntă cu o adevărată problemă în ceea ce privește numărul de urși. Potrivit estimărilor specialiștilor, peste 8.000 de exemplare de urși trăiesc în România. Din păcate, multe dintre ele iau contact cu oamenii și produc tragedii similare celei din Munții Bucegi.

”Este cert că avem o problemă cu populația de urși din România. voi propune Academiei Române un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție, similar cu cel de anul trecut pentru 500 de exemplare. Gestionat înseamnă fie împușcat, fie eutanasiat.”

Mircea Fechet este de părere că astfel de incidente pot fi prevenite doar dacă se gestionează corespunzător problema urșilor din România. Adică, fiarele sălbatice să fie împușcate sau eutanasiate.

Până acum, măsura care a fost aplicată urșilor, cea a relocării lor, nu a dat deloc roade. Urșii au fost mutați dintr-un județ în altul, fără ca pericolul să dispară. Tocmai de aceea, este necesară implementarea unor măsuri drastice.

”Relocarea nu înseamnă decât că muți problema dintr-un județ în alt județ, dintr-un oraș în alt oraș. (…) Acest urs n-a mai fost mutat. Era un urs necrotaliat, se pare că nu a fost relocat din altă parte. Mi-au spus că era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că a încerca să-și apere puii.”