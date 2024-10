Ministrul Mediului schimbă regulile pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. „Nu vrem o Olimpiadă Națională de Competențe Digitale”

Regulile din cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice vor fi modificate începând cu anul viitor din cauza unor controverse create în cazul celor din raza București – Ilfov. Programul va fi mai ușor de accesat, iar dosarele nu vor mai putea fi depuse în mai puțin de un minut.

Românii vor beneficia de un „tratament egal”

Dacă principiul „primul venit, primul servit” nu a dat roade la programul , iar unii români au fost dezavantajați, Mircea Fechet, ministrul Mediului, susține că începând cu anul 2025 regulile se vor schimba.

ADVERTISEMENT

„Vreo 35% dacă-mi amintesc eu bine, iar cea mai mare parte a aplicanților, respectiv peste 60% au introdus aceste documente într-un interval cuprins între un minut și două minute, manual 100%. (…) În același timp însă, nu ne dorim să transformăm pe viitor programul Casa Verde Panouri Fotovoltaice într-o Olimpiadă Națională de Competențe Digitale.

Asta înseamnă că va trebui să ne gândim la niște factori de departajare, va trebui să găsim instrumente prin care toți românii care doresc să aplice să beneficieze de un tratament egal și nediscriminatoriu, indiferent dacă ești mai iute de mână sau nu”, a declarat Fechet pentru .

ADVERTISEMENT

Mai mult, acesta a precizat și faptul că cei care au fraudat această înscriere vor fi identificați și vor fi sancționați. De asemenea, Fechet susține că a discutat cu mai mulți aplicanți. Printre aceștia s-au numărat atât oameni care au reușit să acceseze programul, cât și aplicanți care nu au mai prins loc.

„Să ştiţi că am discutat cu foarte mulţi aplicanţi. M-a interesat, în special, opinia celor care au aplicat la acest program, indiferent dacă au fost beneficiari, dacă au avut succes sau nu au avut. Am discutat cu oameni puţin familiarizaţi cu calculatorul, oameni mai în vârstă, fără studii IT, care au reuşit totuşi să se încadreze în cele 2 minute, perioada maximă în care s-a putut aplica la acest program.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp am vorbit cu foarte mulţi oameni care n-au reuşit să acceseze programul, pentru că aceste fonduri s-au epuizat foarte repede. Am mai spus acest lucru şi o să-l spun din nou, cea mai mare parte a aplicanţilor, mă refer la 65% din aplicanţi, pentru că putem să tragem linie, fiind la finalul acestui program, cea mai mare parte a acestora s-a înscris într-un interval între un minut şi două minute”, a declarat Mircea Fechet.

Administrația Fondului pentru Mediu susține că nu există dovezi care să ateste că înscrierile au fost fraudate. Instituția precizează că derulează o analiză a dosarelor pentru a identifica orice fel de neregulă.

ADVERTISEMENT

„AFM derulează o analiză minuțioasă a dosarelor depuse, verificând orice posibilă încercare de fraudare a aplicației informatice. Până în acest moment, nu au fost identificate astfel de încercări, iar Administrația Fondului pentru Mediu rămâne vigilentă în a păstra standarde ridicate de integritate”, a transmis AFM

Suspiciuni de fraudă, cu implicarea inteligenței artificiale

Bugetul alocat pentru locuitorii din București și Ilfov a fost epuizat în 75 de secunde. Acest lucru a stârnit atât nemulțumiri, cât și . Reprezentanţii Asociaţiei Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) doresc să ia măsuri în acest sens și au propus ca în următoarele sesiuni de înscriere, fiecare dosar să fie extras aleatoriu pentru a oferi șanse egale tuturor.

„Considerăm că limita de 30 de secunde este sub capacităţile umane de a înscrie informaţiile cerute pe platformă. Dacă astfel de dosare există, cu siguranţă există suspiciuni mari de implicare al unor programe speciale de înscriere rapidă în aplicaţie”, precizează APCE într-un comunicat.