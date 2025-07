Ministrul muncii, anunț de ultimă oră cu privire la pensiile pentru care trebuie plătit CASS. „Multe prevederi sunt prelungite din ordonanța trenuleț”

Ministrul muncii, anunț cu privire la pensionarii care trebuie să plătească CASS. Cum s-a ajuns la pragul de 3.000 de lei și ce propunere a avut înainte de stabilirea acestui prag.

Câți pensionari vor plăti contribuții la sănătate

În cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, ministrul muncii, , a vorbit despre seniorii care vor plăti la CASS. În acest context, el a menționat că este vorba despre 1.72 milioane de pensionari vizați. Mai mult, acesta a punctat faptul că 2,9 milioane de pensionari nu vor avea de plătit niciun leu în plus.

„Nu consider ca vreo pensie contributivă să fie mare, indiferent de cuantum, e un drept care decurge din contribuția de-o viață a unei persoane. Avem continuarea plafonări prețurilor alimentelor de bază.

Este foarte important să ne raportăm la cifrele prezentate de ministrul finanțelor referitoare la creșterea anvelopei pentru plata pensiilor, peste 40% creștere în ultimii 5 ani”, a spus Manole.

Cum s-a ajuns la pragul de 3.000 de lei

Întrebat dacă poate trăi dintr-o pensie medie, Florin Manole a menționat faptul că a lucrat și el pe salariul minim atunci când a venit în București, ca student.

„Am lucrat pe salariu minim când am venit în București ca student. Știu că este extrem de greu. Am avut această experiență personală și aceea am fost întotdeauna militant ai creșterii salariului minim și a punctului de pensie”, a declarat ministrul muncii.

În acest context, ministrul a fost întrebat cum s-a ajuns la de lei, deși inițial a fost vorba despre un prag de 4.000 de lei. Astfel, Florin Manole a spus că decizia a fost luată de Guvernul Bolojan.

„După ce am militat public pentru pragul de 4.000 de lei, pragul de 3.000 de lei a fost o decizie a Guvernului Bolojan. Ne aflăm în fața unei realități bugetare pe care am decis să o gestionăm împreună. E nevoie să facem niște economii”, a mai punctat ministrul.