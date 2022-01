Ministrul muncii, noi declarații despre pensii: ”Până pe 15 ianuarie vrem să închidem tot ce înseamnă plata lor către lucrătorii poştali”

După ce Poșta Română a anunțat, în urmă cu câteva zile, faptul că în această lună pensiile, majorate de altfel, se vor acorda cu întârziere, ministrul muncii, Marius Budăi, a venit cu noi informații.

El a anunțat că a solicitat o raportare din jumătate în jumătate de oră care prevede numărul Caselor Județene de Pensii, care mai efectuează viramente către Poșta Română.

Marius Budăi: ”Am solicitat raportări din 30 în 30 de minute viramentele către Poșta Română”

”Situația este foarte bună zic eu. Luni am preferat să nu fiu în București, să fiu în țară. Am fost în sediul unei case teritoriale de pensii și am fost pe grupul director economici din toate Casele Teritoriale de Pensii și am rugat pe vechii și noii mei colegi să raporteze din 30 în 30 de minute câte Case Județene de Pensii mai fac viramente către Poșta Română.

Așteptam rând pe rând să văd că se pot realiza viramentele către Poșta Română teritorială din fiecare județ, astfel încât să punem sumele respective la dispoziția lucrătorilor poștal și astfel încât să se înceapă virarea pensiilor către seniorii acestei țări”, a transmis Marius Budăi la

Marius Budăi dă asigură că nu sunt probleme în acordarea pesiilor

Totodată, Marius Budăi vrea să încheie până pe 15 ianuarie de către lucrătorii poștali. El a dat asigurări că nu sunt probleme cu acordarea acestor venituri.

”Nu, de aceea am preferat să fiu în ţară, nu la Bucureşti, să mă asigur de la faţa locului că lucrurile se întâmplă aşa cum ne-am propus la sfârşit de an (…) Mai avem o serie de seniori ai României care îşi încasează pensia în cont bancar, adică pe card cum spunem popular, acolo e mai simplu, se respectă graficul care se ştie.

Până în data de 15 ianuarie așa cum am propus să închidem tot ce înseamnă plata pensiilor, acea parte a pensiilor care se eliberează de către lucrătorii poștal.

Le mulțumesc încă o dată lucrătorilor poștali pentru deschidere și pentru dorința de a rezolva această problemă și pentru faptul că au înțeles că până la urmă vorbim de părinții și bunicii noștri și trebuie să facem cu toții eforturi să ne încadrăm în termenul stabilit”, a mai spus Marius Budăi.

În luna ianuarie pensiile se primesc cu întârziere. Care este motivul

Imediat după Crăciun, Mai exact, instituția a precizat o decalare de două zile, iar Marius Budăi a promis ca până pe 15 ianuarie va face eforturi ca toți românii să-și primească banii de acest tip.

”Am discutat telefonic, în această seară, cu directorul general adjunct al Poștei Române, Ovidiu Călin, astfel încât să fie depuse toate eforturile pentru ca pensiile pe luna ianuarie a anului 2022 să fie plătite până în data de 15.

Posibila întârziere din ianuarie este anuală, fiindcă nu se pot vira banii în luna decembrie 2021 pentru ianuarie 2022, așa cum se întâmplă în celelalte luni ale anului, deoarece vorbim de bugetul pe alt an. Vom depune toate eforturile pentru ca seniorii României să nu fie nevoiți să își aștepte drepturile nici măcar o zi în plus!”, a scris Marius Budăi pe facebook.