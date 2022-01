Ministrul muncii, Marius Budăi, vrea renegocierea cheltuielilor cu pensiile din PNRR: “Am discutat cu premierul și e de acord”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat în cadrul unei apariții televizate că în cadrul coaliției de guvernare este luată în calcul posibilitatea renegocierii unui aspect al

Astfel, ministrul a explicat că aspectul vizat este cel al plafonului de 9,4% din PIB rezervat plății pensiilor și care, a fost stabilit de fostul guvern în timpul negocierilor cu Comisia Europeană înainte de aprobarea PNRR-ului, notează .

De la preluarea mandatului, plafonul stabilit în PNRR pentru plata pensiilor a reprezentat o temă la care ministrul a tot revenit. El a explicat că procentul este mult prea mic dacă îl comparăm cu celelalte state din comunitatea europeană.

Datele citate de ministrul Budăi arată că media europeană este de 13% și că este necesar un procent de 11,7% din PIB pentru a rezolva inechitățile.

De asemenea, în luna decembrie 2021, țara noastră alocă 8%, iar creșterea de la 1 ianuarie a dus cheltuielile cu pensiile la 9,4%, plafonul stabilit cu Comisia Europeană.

Este luată în calcul renegocierea plafonului

„Ne gândim să ridicăm nivelul de trai al cetățenilor români. Sau cel puțin așa trebuie să facă un guvern responsabil. În PNRR este trecut acel procent de 9,4. În primul rând trebuie o renegociere cu Comisia Europeană”, a mai explicat Marius Budăi.

Pentru a rezolva această problemă, Budăi a explicat că este nevoie o renegociere a acestui aspect cu reprezentanții Comisiei Europene. De asemenea, el a mai explicat că ideea se bucură și de sprijin din cadrul PSD.

Tema renegocierii a fost abordată și în cadrul coaliției PSD-PNL-USD, iar Ciucă a agreat inițiativa.

“Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegociere, am dus decizia în coaliție, suntem tot mai hotărâți să discutăm, nu avem încă decizia finală, dar am discutat în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea”, a explicat ministrul în timpul emisiunii.

Comisia Europeană a transmis în cursul lunii noiembrie că modificările aduse PNRR după acceptarea acestuia ar putea duce la întârzierea parcursului de implementare. Trebuie precizat că această poziție a venit la scurt timp după ce PSD a anunțat că ar dori renegocierea plafonului.

“Numai în cazuri excepționale un stat membru poate decide să solicite o modificare a planului său, după ce acest plan a fost evaluat de Comisie și decizia de punere în aplicare a Consiliului corespunzătoare a fost adoptată”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.