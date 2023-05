Ministrul Muncii respinge revendicările profesorilor: „Nu putem face intervenții la Legea salarizării”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, într-o intervenție la Antena 3, că noi majorări de salarii pentru profesori pot fi decise doar prin intermediul unei noi legi a salarizării, a cărei intrare în vigoare este preconizată de la 1 ianuarie 2024, transmite .

Majorările, posibile doar cu o nouă lege a salarizării

Întrebat dacă este posibilă majorarea salariilor profesorilor cu 25%, așa cum au cerut sindicatele din învățământ, Marius Budăi a răspuns: „Înțeleg curiozitatea și nevoia de a informa, dar vreau să vă spun un lucru: n-o să fac o negociere și n-o să arunc niciun fel de alte oferte la televizor. Nu tratăm educația ca la piață: mai pune tu, mai dau eu și vedem unde am ajuns. Le discutăm în cadrul unor negocieri oneste între parteneri.”

În ce privește revendicarea sindicaliștilor, ministrul a precizat că noi majorări nu pot fi adoptate în acest moment întrucât oricum sunt cu salariile la nivelul maxim prevăzut în grila de salarizare pentru anul 2022, potrivit Legii 153/2017.

„Noi am dat majorări în 2022, știți foarte bine, și acum, la început de an, care au adus cadrele didactice la nivelul din 2022, însă pe această perioadă, dacă am face acest lucru, se pune în pericol atragerea fondurilor din PNRR și atunci ne-am propus aceste măsuri pe care le-am discutat, suntem în dialog, este dialogul nostru cu dumnealor. Asta este situația acum. Nu putem face intervenții la legea salarizării acolo unde nivelul din 2022 este deja acolo”, a spus Budăi.

Constrângerile impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență silesc Guvernul să acorde noi majorări de salarii profesorilor doar prin viitoarea lege a salarizării în sectorul public al cărei proiect urmează să fie finalizat în luna iulie, după care adoptarea ei de către Parlament ar trebui să aibă loc în a doua parte a anului.

„Am explicat liderilor de sindicat, explic și acum: dumnealor sunt cu grila de salarizare la nivel de 2022. Condiționalitățile din PNRR și faptul că legea salarizării este la reformă în PNRR ne pun în situația ca de acum până la 1 ianuarie, când vrem să intre în vigoare noua lege a salarizării, să nu putem opera modificări asupra anexelor legii, adică să ieșim de peste nivelul de 2022”, a mai spus Budăi.

Au crescut salariile în administrație

Singura revendicare căreia i s-a dat curs este majorarea lefurilor personalului nedidactic din învățământ, printr-o ordonanță de urgență care a fost adoptată de către Guvern în cursul zilei de vineri, majorarea fiind de aproximativ 9%.

Însă această mărire nu a vizat doar această categorie de angajați ai statului, printre , precum funcționarii din ministere, Parlament și președinție, precum și pe cei din instituțiile deconcentrate.

„Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la Anexa nr.VIII Familia ocupațională de funcții bugetare “ADMINISTRAŢIE” din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022”, prevede unicul articol al ordonanței.