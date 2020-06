Ministrul Muncii vine cu noi precizări despre recalcularea pensiilor! Mesaj ferm pentru casele județene de pensii: „Fiecare om trebuie să-și facă treaba”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat că reprezentanții caselor județene de pensii i-au transmis situația naţională la nivelul lunii iunie privind restanțele în calcularea acestora. Datele vor fi făcute publice în perioada următoare, susține oficialul în mesajul publicat recent pe rețelele de socializare.

Totodată, aceasta lansează un avertisment pentru subalternii săi, de la care așteaptă „performanță”, având în vedere că sunt plătiți din bani publici. În ceea ce privește regiunile în care au fost constatate întârzieri semnificative în recalcularea pensiilor, ministrul afirmă că nu va mai tolera concediile medicale, vechea practică la care recurg adesea directorii caselor județene pentru a tergiversa întregul proces.

Cât despre problemele întâmpinate de pensiile internaționale, Violeta Alexandru promite că acestea își vor găsi rezolvarea imediat după aducerea la zi a situației termenelor depășite în calcularea pensiilor salariaților care au depus cereri în ultima perioadă, precum și a restanțelor în recalculare.

Violeta Alexandru promite că recalcularea pensiilor se va încheia în curând

„Situația națională la nivelul lunii iunie a restanțelor în calcularea pensiilor este la mine pe birou. Am terminat evaluarea preliminară. O voi prezenta public. Muncim (și) pentru pensionari așa că trebuie să știe de la mine unde sunt probleme.

Voi vorbi despre cele de management. Avem nevoie de manageri în conducerea caselor de pensii, de oameni capabili să găsească soluții. Mai sunt câteva zile și voi avea evaluarea finală. Am văzut unde se poate și, din păcate, cu toată îngăduința, cu toate termenele prea generoase acordate, se vede și unde nu se poate.

Nu se poate, nu se vrea, nu mai contează. Sper că nu intră, în curând, în concedii medicale. Dacă da, voi vorbi despre aceste practici. Mulți oameni “de bine” au păreri despre un director de casă județeană de pensii sau altul.

Multe ajung la mine. „Defectul” meu, însă, este că întotdeauna urmez propria evaluare bazată pe date/rezultate obiective. Când iau o decizie, o iau după ce sunt convinsă că este cea corectă și, întotdeauna, bazată pe date obiective.

Fiecare om trebuie să își facă treaba. Când ești plătit din bani publici, cu atât mai mult. Vrei să fii șef în coordonarea mea? Așteaptă-te să îți cer performanță. Imediat ce aduc la zi situația termenelor depășite în calcularea pensiilor (noi înscrieri) și a cererilor de recalculare, mă voi concentra mai mult pe pensii internaționale.

Văd și aici probleme, multe țin de (lipsa de) colaborare cu alte țări în care au muncit românii noștri. Am două ședințe de lucru în două țări cu importante comunități de români. Am și decizii de luat la casele de pensii. Jumătate de an în care m-am străduit să ajung la rezultate concrete. Cu toate presiunile. Cei care au muncit, ne vedem foarte curând!”, a scris ministrul Muncii pe contul personal de Facebook.

Mesajul Violetei Alexandru după ce Casa Județeană de Pensii Prahova a finalizat calcularea și recalcularea pensiilor fără întârzieri

Chiar dacă în multe dintre casele de pensii județene sunt semnalate nenumărate probleme în ceea ce privește calcularea și recalcularea pensiilor, există și vești bune. Asta pentru că în Prahova, spre exemplu, întreg procesul s-a finalizat fără nicio întârziere. Anunțul a fost făcut chiar de Violeta Alexandru, într-un mesaj publicat în mediul online.

„Casa Județeană de Pensii Prahova – Zero întârzieri! Fără dosare cu termen depășit de soluționare! Atât la noi înscrieri cât și la cereri de recalculare pensii. Deci – se poate! I-am arătat situația națională Directorului CJP Prahova.

M-am urcat în mașină și am venit să MULȚUMESC echipei de la Prahova. I-am luat prin surprindere. Știu că sunt exigentă dar cei care lucrează cu mine trebuie să știe că sunt, în primul rând, un om corect în sensul în care văd și unde se obțin rezultate de echipă”, a transmis ministrul Muncii.