Sport

Ministrul Radu Miruță vrea ca angajații de la Steaua să înapoieze diurnele! Sportivii amenință că nu mai merg în deplasări

Bogdan Ciutacu
14.10.2026 | 14:05
Ministrul Radu Miruta vrea ca angajatii de la Steaua sa inapoieze diurnele Sportivii ameninta ca nu mai merg in deplasari
EXCLUSIV FANATIK
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vrea să recupereze bani de la sportivi după un amplu control la Steaua. Foto: colaj Fanatik
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vrea să recupereze bani de la sportivii Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.
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Ministrul Apărării a organizat un amplu control la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și este gata să ia măsuri dure în privința banilor care consideră că au fost risipiți. FANATIK a aflat detalii despre ceea ce se pregătește în Ghencea.

Ministrul Radu Miruță e gata să ia măsuri dure la CSA Steaua București

„Am văzut multe lucruri. Diurne plătite de vreo 22.000-23.000 de euro pe plecare în plus față de cât permite legea”, declara ministrul Apărării într-o conferință la sediul MapN pe data de 28 februarie 2026.

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La 7 luni distanță, Radu Miruță nu a trecut peste aceste practici ilegale și a informat conducerea clubului și departamentul juridic, că își dorește să recupereze toate aceste sume de bani provenite din diurnele pentru deplasări.

Este vorba de sume importante de bani pe care aproximativ 250 de sportivi și oficiali ai clubului, în frunte cu fostul comandant interimar, Ștefan Bichir, pe care aceștia ar trebui să le înapoieze! Inclusiv banii din diurne pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Rămâne de văzut însă dacă departamentul juridic al clubului va face demersurile legale pentru recuperarea banilor.

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Din informațiile FANATIK, sportivii sunt gata să refuze să mai meargă în deplasări dacă vor fi obligați să plătească acești bani, după ce clubul a fost cel care a aprobat aceste sume. Ba mai mult, este vorba și despre sportivi care nu se mai află la clubul Steaua și de la care ar fi mai dificil să se recupereze aceste sume.

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Conform legii, diurna pentru administrativ, tehnic, civil și militar pentru deplasările în România este de 23 de lei pe zi. Dacă vorbim despre deplasări externe ea poate ajunge la 35 de euro, adică aproximativ 175 de lei pe zi.

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În privința sportivilor de performanță, în timpul competițiilor interne, la acțiunile de pregătire sau cantonamente, aceștia primesc o alocație zilnică de masă cuprinsă între 90 și 150 de lei pe zi, iar pentru deplasările externe, aceeași sumă de 35 de euro. În cazul în care organizatorii competiției sau hotelul oferă cazare cu masa inclusă, atunci această diurnă de 35 de euro trebuie să scadă la jumătate.

Ținând de cont de legislația în vigoare, rămâne întrebarea cum s-a ajuns la depășire cu sume de peste 20.000 de euro pentru o singură deplasare?! Să sperăm că vor apărea și răspunsuri în scurt timp, mai ales că au fost secții ale clubului care s-au confruntat cu probleme financiare în lipsa sponsorilor.

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  • 22.000 de euro în plus a plătit Clubul Sportiv al Armatei Steaua pe diurne
  • 250 de sportivi și angajați ar putea să înapoieze o parte importantă din banii primiți pe diurne
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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