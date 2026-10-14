Ministrul Radu Miruță vrea ca angajații de la Steaua să înapoieze diurnele! Sportivii amenință că nu mai merg în deplasări

ADVERTISEMENT

și este gata să ia măsuri dure în privința banilor care consideră că au fost risipiți. FANATIK a aflat detalii despre ceea ce se pregătește în Ghencea.

Ministrul Radu Miruță e gata să ia măsuri dure la CSA Steaua București

„Am văzut multe lucruri. Diurne plătite de vreo 22.000-23.000 de euro pe plecare în plus față de cât permite legea”, declara ministrul Apărării într-o conferință la sediul MapN pe data de 28 februarie 2026.

ADVERTISEMENT

La 7 luni distanță, Radu Miruță nu a trecut peste aceste practici ilegale și a informat conducerea clubului și departamentul juridic, că își dorește să recupereze toate .

Este vorba de sume importante de bani pe care aproximativ 250 de sportivi și oficiali ai clubului, în frunte cu fostul comandant interimar, Ștefan Bichir, pe care aceștia ar trebui să le înapoieze! Inclusiv banii din diurne pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Rămâne de văzut însă dacă departamentul juridic al clubului va face demersurile legale pentru recuperarea banilor.

ADVERTISEMENT

Ministrul Radu Miruță a stârnit panică la CSA Steaua București

Din informațiile FANATIK, sportivii sunt gata să refuze să mai meargă în deplasări dacă vor fi obligați să plătească acești bani, după ce clubul a fost cel care a aprobat aceste sume. Ba mai mult, este vorba și despre sportivi care nu se mai află la clubul Steaua și de la care ar fi mai dificil să se recupereze aceste sume.

ADVERTISEMENT

Conform legii, diurna pentru administrativ, tehnic, civil și militar pentru deplasările în România este de 23 de lei pe zi. Dacă vorbim despre deplasări externe ea poate ajunge la 35 de euro, adică aproximativ 175 de lei pe zi.

ADVERTISEMENT

În privința sportivilor de performanță, în timpul competițiilor interne, la acțiunile de pregătire sau cantonamente, aceștia primesc o alocație zilnică de masă cuprinsă între 90 și 150 de lei pe zi, iar pentru deplasările externe, aceeași sumă de 35 de euro. În cazul în care organizatorii competiției sau hotelul oferă cazare cu masa inclusă, atunci această diurnă de 35 de euro trebuie să scadă la jumătate.

Ținând de cont de legislația în vigoare, rămâne întrebarea cum s-a ajuns la depășire cu sume de peste 20.000 de euro pentru o singură deplasare?! Să sperăm că vor apărea și răspunsuri în scurt timp, mai ales că au fost secții ale clubului care s-au confruntat cu probleme financiare în lipsa sponsorilor.

ADVERTISEMENT