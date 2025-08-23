Ministrul sănătăţii anunţă criterii noi pentru şefii de secţie din spitale: concursuri reale şi evaluare periodică

Ministrul sănătăţii, în desemnarea şefilor de secţii din spitale, iar concursurile nu vor mai fi „formale” ci reale, fundamentate pe „un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale”.

ADVERTISEMENT

Alexandru Rogobete: „Fiecare candidat va susţine un examen real”

pe pagina de Facebook un text pe care l-a intitulat „Șefii de secție, criterii clare și evaluare periodică”. În opinia ministrului sănătăţii, calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie într-un spital, iar criteriile de ocupare a acestei funcţii trebuie să fie mult mai profesioniste, iar concursurile să fie reale şi nu formale.

„Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților.

ADVERTISEMENT

Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, a anunţat ministrul social-democrat al sănătăţii.

Alexandru Rogobete: „Ştiu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine”

Alexandru Rogobete mai spune că este conştient că rezistenţa la schimbare este mare, iar noile sale măsuri vor fi privite ochii critic de unele persoane din sistem, dar susţine că numai astfel va creşte şi calitatea serviciilor oferite de spitale.

ADVERTISEMENT

„Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere.

ADVERTISEMENT

Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora”, a mai scris Alexandru Rogobete.