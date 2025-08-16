Ministrul sănătății anunță noi investiții. Ce se va face cu 120 de milioane de euro din fonduri europene. „Pacienții nu sunt singuri”

Ministrul sănătății anunță investiții de 120 de milioane de euro din fonduri europene. Alexandru Rogobete menționează că acestea au ca scop accesul mai rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile.

Ministrul sănătății anunță că se fac noi investiții

Alexandru Rogobete a anunțat că România va beneficia de o finanțare de 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Sănătate. Acesta a precizat și ce se va face, mai exact, cu acești bani. Obiectivul? Acces mai rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile.

„În România, prea mulți pacienți au simțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație. Schimbăm această realitate.

Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”, a scris Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ce beneficii vor avea pacienții

Ministrul a menționat și beneficiile pe care le vor avea pacienții din România. Astfel, el a spus că . De asemenea, managerii și șefii de secție vor avea o flexibilitate mai mare în organizarea activității medicale.

În același timp, el anunță că există o creștere a finanțării, de la 5 lei/punct la 6,5 lei/punct, iar din anul 2026 vor fi 8 lei. Mai mult, , indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

„Pe partea de investiții, prin PNRR am modernizat deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei. Dar mergem mai departe: un nou proiect de 120 milioane euro, finanțare europeană nerambursabilă, va aduce extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne în toată țara”, a mai scris Alexandru Rogobete în postarea sa.

Ministrul a mai anunțat că proiectele pot fi depuse până la 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021, gestionată de MIPE. Astfel, el încheie cu un mesaj pentru pacienți.

„Pacienții nu sunt singuri – eu și echipa de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei. Știu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câștig real pentru pacienți. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obișnuințelor birocratice.

Încrederea ne face bine!”, a mai declarat Rogobete.