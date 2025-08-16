News

Ministrul sănătății anunță noi investiții. Ce se va face cu 120 de milioane de euro din fonduri europene. „Pacienții nu sunt singuri”

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, face un anunț pentru toți pacienții din România. România va beneficia de o finanțare de 120 de milioane de euro din fonduri europene
Codrina Menţel
16.08.2025 | 17:17
Ministrul sanatatii anunta noi investitii Ce se va face cu 120 de milioane de euro din fonduri europene Pacientii nu sunt singuri
Ministrul sănătății anunță noi investiții. Unde se duc cei 120 de milioane de euro din fonduri europene. „Pacienții nu sunt singuri”. Foto: Facebook/ hepta.ro/ colaj Fanatik

Ministrul sănătății anunță investiții de 120 de milioane de euro din fonduri europene. Alexandru Rogobete menționează că acestea au ca scop accesul mai rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile.

ADVERTISEMENT

Ministrul sănătății anunță că se fac noi investiții

Alexandru Rogobete a anunțat că România va beneficia de o finanțare de 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Sănătate. Acesta a precizat și ce se va face, mai exact, cu acești bani. Obiectivul? Acces mai rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile.

„În România, prea mulți pacienți au simțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație. Schimbăm această realitate.

ADVERTISEMENT

Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”, a scris Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ce beneficii vor avea pacienții

Ministrul a menționat și beneficiile pe care le vor avea pacienții din România. Astfel, el a spus că în ambulatoriile spitalelor publice programul se va extinde până la ora 20.00. De asemenea, managerii și șefii de secție vor avea o flexibilitate mai mare în organizarea activității medicale.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

În același timp, el anunță că există o creștere a finanțării, de la 5 lei/punct la 6,5 lei/punct, iar din anul 2026 vor fi 8 lei. Mai mult, pacienții cronici din programele naționale nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere, indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”
Digisport.ro
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”

„Pe partea de investiții, prin PNRR am modernizat deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei. Dar mergem mai departe: un nou proiect de 120 milioane euro, finanțare europeană nerambursabilă, va aduce extinderi, modernizări, construcții noi și dotări cu echipamente moderne în toată țara”, a mai scris Alexandru Rogobete în postarea sa.

ADVERTISEMENT

Ministrul a mai anunțat că proiectele pot fi depuse până la 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021, gestionată de MIPE. Astfel, el încheie cu un mesaj pentru pacienți.

„Pacienții nu sunt singuri – eu și echipa de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei. Știu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câștig real pentru pacienți. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obișnuințelor birocratice.
Încrederea ne face bine!”, a mai declarat Rogobete.

Cine este românca moartă în Italia la doar 36 de ani. Trupul i-a...
Fanatik
Cine este românca moartă în Italia la doar 36 de ani. Trupul i-a fost găsit într-o râpă după o plimbare pe munte
Gigi Neţoiu candidează la Primăria București. În prima reacție îl atacă frontal pe...
Fanatik
Gigi Neţoiu candidează la Primăria București. În prima reacție îl atacă frontal pe Nicușor Dan: „Președintele României își desemnează public urmașii. Nu știam că suntem o monarhie!”. Exclusiv
Reacția României, după summit-ul istoric ruso-american din Alaska: „Un prim pas spre deblocarea...
Fanatik
Reacția României, după summit-ul istoric ruso-american din Alaska: „Un prim pas spre deblocarea negocierilor pentru pacea în Ucraina”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!