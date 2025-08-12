News

Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va sesiza Parchetul. „Rezultatul este de natură penală”

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că va sesiza Parchetul în urma neregulilor extrem de grave descoperite la Spitalul Floreasca
Codrina Menţel
12.08.2025 | 19:39
Ministrul sănătății, decizie în privința Spitalului Floreasca. Alexandru Rogobete a anunțat că va sesiza Parchetul. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik

Ministrul sănătății a declarat că va sesiza Parchetul în urma rezultatelor dezastruoase din cadrul controlului de la Spitalul Floreasca. Decizia lui Alexandru Rogobete a venit după ce au fost descoperite o serie de nereguli grave.

Ministrul sănătății sesizează Parchetul cu privire la situația din Spitalul Floreasca

După ce Candida auris, o ciupercă extrem de periculoasă a provocat mai multe decese în cadrul Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, au început mai multe investigații.

Astfel, în urma neregulilor descoperite ulterior, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că va face o sesizare la Parchet. Mai mult, el a menționat faptul că situația este de „natură penală”.

„În urma ultimului control pe care l-am dispus Direcției de Sănătate Publică pentru a verifica modul de autorizare a centrului de arși, rezultatul este, din păcate, de natură penală și voi sesiza Parchetul în această situație.

În referatul de verificare inițial, din anul 2022, s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al Direcției de Sănătate Publică”, a declarat, marți, Alexandru Rogobete.

Ce nereguli grave au fost identificate la Spitalul Floreasca

Alexandru Rogobete susține că, pe lângă focarul de Candida auris, a descoperit faptul că nu există sistem de ventilație HVAC, pentru filtrarea aerului proaspăt, deși raportul realizat de conducerea unității medicale arată că există.

„Spaţiile nu respectă normativul şi nu sunt corespunzătoare conform unui centru de arşi, lucru confirmat de către fostul manager în memoriul tehnic şi, din păcate, reconfirmat de către Direcţia de Sănătate Publică atunci când s-a eliberat avizul”, a mai spus ministrul.

În acest context, Ministerul Sănătății a anunțat că, în urma controlului efectuat de Corpul de control al ministerului și de Inspecția Sanitară de Stat, au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei firmei de curățenie pentru nerespectarea procedurilor, dar și o altă sancțiune de aceeași valoarea spitalului, pentru lipsa ventilaţiei conforme în Compartimentul de Arşi.

