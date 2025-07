Ministrul sănătăţii povesteşte experienţa terifiantă trăită într-un spital din Italia. A fost ţinut câteva ore pe o targă şi apoi diagnosticat greşit

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, , despre care afirmă că nu stau la serviciu cât ar trebui, însă a mărturisit că dacă ar alege unde să se trateze ar alege tot un spital din ţară.

Medicii italieni i-au pus diagnostic greşit lui Alexandru Rogobete

Ministrul sănătăţii a rămas traumatizat de experienţa avută la un spital din Milano. Alexandru Rogobete a suferit un accident în penisulă, iar când a ajuns la spital a avut parte de o experienţă cumplită.

ADVERTISEMENT

ore în şir să zacă pe o targă, fără a i se da un calmant, deşi suferise o politraumă, iar apoi i s-a pus un diagnostic greşit. Toate acestea i-au pus viaţa în pericol, afirmă ministrul.

Evenimentul nefericit a avut loc în 2022, când Rogobete se afla la Milano, pentru un congres de anestezie. Într-unul din momentele libere el a decis să testeze n premieră mersul pe o trotinetă electrică, însă încercarea i-a fost fatală.

ADVERTISEMENT

Alexandru Rogobete, patru ore pe targă la UPU

„Urmarea acestei încercări, am avut un accident prin care am avut o fractură gravă a umărului drept şi am fost dus evident de urgenţă la un spital, luat din stradă şi dus de urgenţă la un spital bun, aş spune eu, din Milano. Investigaţiile nu au identificat fracturile.

Nu spun că am stat patru ore pe o targă în UPU până să vină cineva, eu fiind suspiciune de politraumă. Nu spun că nu am primit nici măcar un calmant decât după patru ore, şi acela pentru că durerile erau atât de puternice încât cred că am fost auzit din afara spitalului de urlete de durere.

ADVERTISEMENT

Medicii de la Spitalul Militar i-au pus diagnosticul corect lui Alexandru Rogobete

Dar investigaţiile şi modul în care am fost tratat pot spune că mi-au pus viaţa în pericol, în sensul că a doua zi am fost externat, spunându-mi-se că este doar o luxaţie şi m-am urcat în avion să vin spre Bucureşti, iar în avion fractura s-a deplasat evident şi a început calvarul”, a povestit Alexandru Rogobete la emisiunea „În faţa ta”, de la .

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, actualul ministru al sănătăţii a găsit tot în România rezolvare la problemele sale. „Am ajuns la Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde am suferit o intervenţie chirurgicală de opt ore. Şi o proteză pe care am purtat-o doi ani de zile pentru refacerea umorului şi a articulaţiilor din acea zonă. Deci nu, nu m-aş trata în străinătate”, a conchis Alexandru Rogobete.