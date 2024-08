Ministrul Sănătății propune dezbatere pe tema paliației. ”Eutanasia trebuie scoasă din discuție”

Ministrul Sănătății a explicat că acceptarea întreruperii tratamentului la ATI și continuarea lui în paliație nu există în România pentru că nu s-a ajuns la „acceptanța socială a acestui lucru”.

Ministrul Sănătății propune dezbatere pe tema paliației

aplicarea eutanasiei în România trebuie scoasă din discuție, pentru că așa ceva nu este acceptat la nivel social.

„Nu discutăm despre eutanasie, să fie foarte clar pentru toată lumea. Acceptarea acestei întreruperi a tratamentului la ATI și continuarea lui în paliație nu există în momentul de față, pentru că nimeni de-a lungul timpului nu a ajuns în punctul unei acceptanțe sociale a acestui lucru.

Opinia mea ca medic este că trebuie să avem această dezbatere. O s-o provoc eu ca ministru al Sănătății. Trebuie să participe societățile profesionale, organizațiile de pacienți și Biserica în această discuție.

Dumneavoastră (jurnalistul Claudiu Pândaru n.r.) ați pornit în discuție despre chestiunea transferului și nu a eutanasiei. E bine ca Biserica să fie parte la această discuție, tocmai ca să evităm interpretările publice care vor apărea legate de o astfel de situație, adică să putem avea o reprezentare cât mai largă a societății și să se înțeleagă că vorbim de un pacient care nu mai are resurse să-și revină și nu discutăm despre eutanasiere.

Eutanasia în România, din punctul meu de vedere, trebuie scoasă din discuție, pentru că acceptanța socială în România pentru așa ceva cu siguranță nu există”, a afirmat ministrul Sănătății la Digi24.

Ministrul Sănătății a mai precizat că va propune dezbaterea probabil la începutul lunii septembrie pentru a putea trece apoi la legiferarea acesteia.

„Trebuie exemple de bună practică din alte țări. Am solicitat audit internațional. Nu am primit răspuns scris dar colegii de la Societatea Română de Terapie Intensivă au luat contact la nivelul Societății Europene, care are o secțiune care ține de partea de terapie, de etică”, a mai precizat Alexandru Rafila.

Potrivit reprezentanților Fundației Hospice Casa Speranței, prima organizație care a adus și implementat în România conceptul de îngrijire paliativă, în urmă cu 32 de ani, cu toate că aproape 200.000 de români au nevoie anual de astfel de îngrijiri, nevoia este acoperită în acest moment doar în proporție de aproximativ 18%.

Practic, din 10 pacienți în fază terminală, mai puțin de 2 „au dreptul să moară în demnitate și fără dureri”, a declarat pentru , Mirela Nemțanu, directorul executiv al Hospice Casa Speranței.