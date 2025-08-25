Ministrul sănătății schimbă legea. Medicii de la stat nu vor mai trimite bolnavii la privat. „E o anomalie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că va modifica legislația, în vizor fiind medicii care prestează servicii atât la spitalele publice cât și în clinicile private. Acesta a menționat că nu vor mai putea să direcționeze pacienții de la stat către privat. Cum se va întâmpla acest lucru? Medicii vor fi puși să-și încheie un contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prioritar în mediul public.

Ministrul sănătății schimbă legislația pentru medici

Alexandru Rogobete consideră că există o anomalie în momentul de față, atunci când vine vorba de . Acesta susține că, pe viitor, ei nu vor mai putea trimite pacienții la privat, ci îi vor trata în sistemul public prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Acesta susține că se fac investiții semnificative, însă bolnavii nu beneficiază de ele.

„Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public.

Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă, la Râmnicu Vâlcea.

Pacienții car vor beneficia de servicii decontate chiar și după modificările din domeniul sănătății

Ministrul a menționat faptul că există anumiți pacienți care vor beneficia, în continuare, de servicii decontate de CNAS, chiar dacă sunt sau nu asigurați. Aceștia sunt cei care sunt înscriși în . De asemenea, el anunță că s-a extins termenul pentru persoanele neasigurate, care vor să beneficieze de toate serviciile conexe.

„În primul rând, toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni şi aici mă refer la coasiguraţi, căci acolo este discuţia, şi în interiorul acestei categorii de coasiguraţi există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naţionale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice şi tratament indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pe de-o parte.

Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul. Acum două săptămâni, în şedinţa de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienţi vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasiguraţi. Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuşi de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie. Deci investigaţiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute şi de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naţionale – şi majoritatea sunt – vor fi tratate şi vor beneficia de tratament în continuare”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Cele 14 programe naționale

Programul naţional de boli cardiovasculare

Programul naţional de boli endocrine

Programul naţional de diabet zaharat

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

Programul naţional de oncologie

Programul naţional de ortopedie

Programul naţional de sănătate mintală

Programul naţional de supleere a funcţiei renale

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

Programul naţional de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Programul naţional de tratament al surdităţii

Programul naţional de tratament pentru boli rare