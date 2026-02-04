Ministrul sănătății vrea să schimbe regulile în spitale: medicii, plătiți după performanță. Sindicalist: „Asta e și supărarea lor”

ADVERTISEMENT

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că se vor face schimbări când vine vorba de salarizarea și tarifarea gărzilor. Acesta a subliniat că atât timp cât el va fi în funcție, nu va mai exista o creștere în mod egal a veniturilor, iar fiecare va fi plătit în funcție de performanță. Ce spun sindicaliștii din sănătate cu privire la această chestiune.

Alexandru Rogobete descrie sistemul de sănătate din România

Alexandru Rogobete a declarat că există situații de criză în care sunt implicați atât pacienții, cât și personalul medical. În acest context, ministrul a precizat că a văzut pe platformele de socializare acuzații din ambele părți și chiar instigare la ură. Astfel, el trebuie să găsească o cale de mijloc în care să-i apere și pe bolnavi, dar și pe medici.

„Aş vrea să descriu puţin sistemul de sănătate, pentru că, uneori, eu ca ministrul al sănătăţii sunt pus între situaţii şi între crize. Există uneori o criză care are în centru pacientul şi evident că trebuie să apăr pacienţii, este unul din atributul ministrului sănătăţii. Apoi, este o criză în care în centru este personalul medical.

Evident că trebuie să apăr personalul medical, că este sufletul sistemului de sănătate, până la urmă. Fără oamenii care ţin pe umeri sistemul de sănătate, adică personalul medical, putem funcţiona. Apoi apar crizele administrative şi mă rog, alte componente. Uneori, poate am fost înţeles greşit şi există anumite grupuri care au înţeles că eu sunt împotriva medicilor. Alte grupuri că ţin doar cu pacienţi. Depinde de context”, a declarat Alexandru Rogobete, pentru

Ministrul sănătății vrea ca fiecare să fie plătit după performanțe

În astfel de situații, ministrul Rogobete a declarat că se pune o „presiune socială foarte mare pe personalul medical, presiune care oricum există prin natura meseriei”. De asemenea, acesta a vorbit despre o nevoie a reformei gărzilor, în care medicii să fie plătiți corect, în funcție de performanțe. Tot el a dat și un exemplu.

„Nu dau înapoi şi, prin noua reformă a gărzilor, a metodologiei prin care se vor realiza gărzile, o să vedeţi că salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar, şi subliniez acest dar (..) plata se va face în funcţie de performanţă. Pentru că, iertaţi-mă, oricum se supără mulţi pe mine şi aşa vreau să spun, o să dau exemplu fără nicio problemă: există chirurgii în ţara asta care operează 20 de pacienţi pe săptămână şi chirurgi care operează 2 pacienţi pe an. Ori, la finalul anului au aceleaşi venituri. Ori, mie nu mi se pare corect şi nici echitabil”, a mai adăugat Rogobete, pentru sursa menționată.

În același timp, Alexandru Rogobete admite faptul că sunt și cazuri în care personalul medicale are „un comportament inadecvat cu pacientul, care îl cheamă la privat”. Acesta a menționat că, dacă se va duce la ora 11.00 în spital, nu va găsi mult personal deoarece mulți dintre ei . Cu toate acestea, el a menționat că numărul de persoane care părăsesc sistemul de sănătate a început să scadă.

Ce spun sindicaliștii din sănătate despre plata la performanță

Contactat de FANATIK, vicepreședintele SANITAS, Romeo Sandu, a declarat că medicii preferă să facă gărzi la domiciliu pentru bani, însă nu se știe ce se va întâmpla cu celelalte tipuri de , deoarece această reformă va implica și modificarea unor legi.

„Garda la domiciliu este reglementată și astăzi. Medicul, decât să stea acasă să ia 20 de lei, preferă să vină să ia 200 de lei de la spital. Da, gărzile vor fi gărzi de urgență și aici vor intra spitalele care au UPU și CPU, adică unde vine salvarea. Cele de supraveghere sunt pentru asigurarea continuității, unde ai o secție de pacienți cronici care nu necesită intervenții de urgență sau operații, și gărzile la domiciliu care sunt în situația în care este nevoie să te chemi de acasă.

Pe gărzile de urgență, în funcție de performanță, cum a spus domnul ministru, să vedem ce se va întâmpla, pentru că nu este nimic reglementat. Sunt doar niște declarații. Acum, nu știm cum vor fi normele, că va trebui modificată inclusiv Legea 95, reforma în sănătate, Legea 153 și Hotărârea de Guvern 153, care reglementează salarizarea”, a punctat vicepreședintele SANITAS, Romeo Sandu.

Cum se măsoară performanța

În acest context, vicepreședintele Sanitas a vorbit despre modul în care s-ar putea măsura performanța medicilor, în așa fel încât să poată fi plătiți diferit. Romeo Sandu a subliniat că un criteriu de diferențiere l-ar putea reprezenta gradul de ocupare al instituției și tipul de intervenție efectuată de medic.

„Performanța se poate măsura în funcție de gravitatea cazului, că una e să operezi o unghie încarnată, alta e să operezi pe creier. Probabil la astea vor fi niște criterii. Gradul de ocupare al instituției, deoarece sunt spitale care au 20% grad de ocupare și spitale care au peste 70%. Clar, cele care vor avea 20% vor trebui să se reorganizeze. Înseamnă că au secții care nu funcționează.

La gărzile de urgență, da, probabil vor primi ceva în plus la contractul adițional, la acele ore suplimentare, pentru că medicul lucrează pe două contracte. Asta e și supărarea lor, pentru că au și dreptate, dacă vreți să vă spun așa. Că nu sunt considerate nici vechime muncă, nici nu sunt plătite și sunt ore suplimentare”, a mai adăugat vicepreședintele Santias, Romeo Sandu, pentru FANATIK.