Ministrul Sportului din Grecia a făcut anunțul după tragedia din România! Decizia de ultimă oră a Guvernului de la Atena

Se ia în calcul foarte serios suspendarea activităților sportive în Grecia ca urmare a tragediei petrecute marți în România. Șapte suporteri ai lui PAOK Salonic ce călătoreau spre Franța pentru meciul din Europa League cu Lyon și-au pierdut viața după un cumplit accident rutier în apropiere de Lugoj, iar alți trei au fost răniți, fiind internați ulterior la Spitalul Județean Timișoara.

Grecia ia în calcul suspendarea tuturor activităților sportive pentru câteva zile după tragedia din România

În mod evident, acest episod crunt a șocat toată Europa, dar bineînțeles în mod special Grecia, și mai ales orașul Salonic și comunitatea de fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu.

, iar ceilalți suporteri care se îndreptau spre Hexagon și-au anulat planurile și s-au întors de urgență în Grecia pentru a asista la funeralii.

pentru a se asigura că cei trei răniți au parte de tot sprijinul necesar în acest context, înainte să se întoarcă la Salonic.

Anunțul făcut de Giannis Vroutsis, ministrul Sportului de la Atena

Așadar, revenind, Guvernul de la Atena ia în calcul suspendarea tuturor activităților sportive de pe teritoriul Greciei pentru câteva zile. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către ministrul Sportului, Giannis Vroutsis.

Până în acest moment nu este vorba despre o decizie oficială anunțată în această direcție, dar oficialul statului elen a transmis că se vor face toate eforturile necesare pentru sprijinirea unui astfel de demers, în cazul în care entitățile , sau Liga și Federația de Fotbal din Grecia, își vor dori acest lucru.

„Grecia este profund mișcată, șapte tineri și-au pierdut viața. În acest moment, tot sportul grecesc este în doliu, suntem cu toții devastați. Șapte tineri greci s-au dus să-și vadă echipa și i-am pierdut în acest fel.

Cât despre faptul că UEFA a decis să nu amâne meciul, este o chestiune care depășește propriile noastre responsabilități. Ministerul Sportului va susține orice solicitare din partea autorităților organizatoare pentru întreruperea activităților sportive pentru câteva zile.

Deciziile pe care le-am luat deja sunt steagurile în bernă în toate centrele sportive naționale din Salonic, combinate cu o recomandare adresată tuturor sporturilor grecești de a păstra un minut de reculegere la fiecare meci, la fiecare eveniment și la fiecare sport”, a transmis Giannis Vroutsis, citat de jurnaliștii greci de la