Ministrul Sportului, ultimele detalii despre organizarea Euro: ”Vor fi condiții occidentale”

Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a oferit ultimele detalii despre organizarea Euro la București și a precizat că nu știe de nicio intenție a UEFA de a muta turneul final într-o singură țară.

Presa internațională a speculat faptul că șefii forului continental se gândesc tot mai serios ca Euro de anul viitor să se desfășoare într-o singură țară, pandemia de coronavirus făcând tot mai puțin posbil ca turneul final să aibă loc în 12 orașe, printre care și București, așa cum se stabilise ințial.

România va găzdui patru meciuri la Euro pe Arena Națională, trei din faza grupelor și unul din optimile de finală. La București se vor disputa următoarele trei partide din Grupa C:

13 iunie 2021: Austria – Georgia/Macedonia de Nord

17 iunie 2021: Ucraina – Georgia/Macedonia de Nord

21 iunie 2021: Ucraina – Austria

Ultimele detalii despre organizarea Euro, oferite de ministrul Sportului

”Vă pot asigura că Euro se va desfăşura în condiţii occidentale în România, nu în stadiul dezastruos în care l-am găsit şi în care PSD-ul l-a lăsat anul trecut, cu termene nerespectate, cu investiţii neîncepute, cu lucrări întârziate, cu improvizaţii şi petice”, a fost ultimele detalii oferite de ministrul Sportului despre organizarea Euro la București.

”Am curajul să spun aceste lururi acum, pentru că la vremea respectivă m-am îngrozit când am preluat acest eveniment care fi produs un deficit mare de imagine ţării dacă ar fi fost lăsat aşa. Acum un an, fix la o săptămână de la preluarea mandatului, am avut o discuţie de câteva ore cu premierul Ludovic Orban, cu hârtiile şi documentele pe masă, în legătură cu organizarea acestui eveniment.

Vă spun sincer că mi-ar fi fost ruşine să găzduim cel mai important eveniment sportiv organizat vreodată în România în condiţiile în care era descris sau realizat, cu cârpeli, cu stadioane neterminate, unele începute chiar în luna septembrie, cu două luni înainte de a fi noi învestiţi, fără o cale ferată care să lege aeroportul Otopeni de Gara de Nord, cu sute de autobuze care ar fi trebuit să blocheze traficul pe DN1 ca să realizeze un plan de mobilitate destinat zecilor de mii de suporteri, cu oaspeţi trimişi să se antreneze pe la Voluntari şi Berceni.

Vă spun sincer, totul era gândit ca un plan de avarie. Am avut o întâlnire cu premierul şi am decis să accelerăm tot ce se putea accelera ca lucrare, este drept, beneficiind de această perioadă de graţie, de amânare a Euro pentru 2021. Vom avea stadioanele gata, vom avea calea ferată în funcţiune, vom avea un aeroport Băneasa ultramodern şi funcţional, operaţional.

Nu vom avea un şantier mascat cu ‘mesh-uri’ cum doreau unii să primească delegaţiile oficiale pe aeroportul Băneasa. La anul, vă pot asigura că în luna iunie vom găzdui un eveniment la un cu totul alt nivel decât dacă am fi fost nevoiţi, obligaţi să o facem anul acesta, un eveniment de care sunt sigur că vom putea fi mândri”, a declarat Ionuț Stroe, într-o conferinţă de presă.

”Ar fi foarte mare păcat să nu avem aceste meciuri la Bucureşti”

”În acest moment nu există un asemenea scenariu al relocării meciurilor într-o singură ţară, în acest moment nu există niciun fel de informare oficială în legătură cu organizarea în alt loc a acestui Campionat European şi am fi surprinşi neplăcut dacă ar exista acest scenariu, pentru că am muncit din greu pentru organizarea acestui eveniment şi, mai mult decât atât, eu cred că la anul ne putem mândri că vom fi gazde bune ale acestui eveniment.

Nu cred într-un asemenea scenariu, pentru că este foarte greu să modifici conceptul Euro aşa, peste noapte. Toate ţările gazdă, organizatoare, având această experienţă a ultimelor luni de adoptare a unor măsuri care să protejeze sănătatea sportivilor şi participanţilor, cred că sunt deja obişnuite, s-au adaptat şi din punct de vedere al cadrului legal, şi din punct de vedere al măsurilor organizatorice.

Deci nu văd o foarte mare dificultate generată de această criză a Covid-ului, care este posibil să nu-şi găsească rezolvare până atunci. Eu merg pe scenariul în care România va găzdui meciuri la Euro. Ar fi foarte mare păcat să nu avem aceste meciuri la Bucureşti. Eu cred că putem chiar mai mult. Şi Ghencea, de exemplu, poate găzdui meciuri oficiale”, a încheiat Stroe.