Ministrul Tineretului și Sportului, despre neparticiparea Simonei Halep la Jocurile Olimpice: “O să își recapete mândria națională”

Novak a analizat șansele pe care le are România la obținerea unor medalii și în condițiile actuale.

ADVERTISEMENT

La finalul lunii trecut , spunând că are nevoie de mai multă recuperare după accidentarea suferită.

Eduard Novak, despre faptul că Simona Halep nu participă la Tokyo: “O să își recapete mândria națională”

Cosmin Prelipceanu: “Credeți că Simona Halep ar fi putut să vină la Tokyo?”

ADVERTISEMENT

Eduard Novak: “E total diferit satul olimpic, să stai acolo într-un pătuț, nu ai condițiile de la Roland Garros sau Wimbledon, unde ești obișnuit ca sportiv de top. Probabil ar fi putut să obțină o medalie, dar, din păcate Simona Halep nu poate salva sportul românesc.

Eu cred că suferim în sporturi cu tradiție, nu putem vorbi astăzi de medalie în atletism, de exemplu, ar trebui aceste sporturi să fie reformate. Să nu uităm de gimnastică, de ‘zestrea noastră pierdută’.”

ADVERTISEMENT

Cosmin Prelipceanu: “Sunteți mai împăcat acum în legătură cu acest subiect?”

Eduard Novak: “Mi-am spus părerea foarte corect și clar, după această intervenție echipa de dublu a confirmat, după care s-a calificat și Buzărnescu, deci ceva am reușit. Trebuie să gândim diferit puțin lucrurile și credeți-mă, am primit și poziția Federației de Tenis și am înțeles grija lor.

ADVERTISEMENT

Nu am finanțat trei ani această federație și de ce ar fi ei datori să reprezinte tenisul românesc? Când ești calificat, indiferent de circumstanțe, trebuie să fie o mândrie personală, dacă tot te-ai antrenat și ai concurat pentru țara asta, olimpismul trebuie respectat.”

Cosmin Prelipceanu: “La ce să lucrăm ca niște sportivi să își recapete mândria națională?”

ADVERTISEMENT

Eduard Novak: “O să își recapete, îmi doresc asta și aștept să se termine Jocurile Olimpice și cu siguranță o să avem niște întâlniri foarte concrete, tehnice, cu toate sporturile care au șanse, lucrăm la strategia națională a sportului, aceste lucruri trebuie gândite diferit.

Am pierdut foarte mult în atletism, handbal și în foarte multe sporturi și îmi doresc să punem puțin la loc, să găsim care au fost probleme și ce trebuie corectat.

ADVERTISEMENT

De foarte multe ori se spune că sportul nu este finanțat, credeți-mă, sportul este foarte finanțat, vorbim de câteva ministere care finanțează sportul, MTS, MAI, Ministerul Educației, MAPN, dacă luăm toate la un loc, aceste bugete, o să iasă sume exorbitante.

Sporturile care nu aduc rezultate internaționale nu o fac din cauza banilor, bani sunt o grămadă, ci din lipsa de organizare a federațiilor.”