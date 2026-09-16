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Din informațiile obținute de FANATIK, clubul din MLS e convins de impactul pe care Cîrjan l-ar avea în Statele Unite și va relua tratativele în următoarea perioadă. Minnesota, locul 12 în Conferința de Vest din MLS, îl vede pe Cîrjan capabil să aducă valoare în modelul de joc al antrenorului Cameron Knowles. Acesta e un mare admirator al căpitanului „câinilor”.

Dinamo a refuzat să-l dea pe Cîrjan la Metalist Harkov și Minnesota United

, Dinamo n-a avut spațiu suficient nici pentru a găsi un deal cu Minnesota United. Oferta a sosit chiar înainte de închiderea ultimului mercato. FANATIK în urma cărora Dinamo s-ar fi putut alege cu aproximativ 3,4 milioane de dolari.

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Minnesota a încercat inițial să-l împrumute pe Cîrjan, apoi să facă transferul definitiv în 2027, dacă ar fi fost convinsă de evoluțiile românului. În urma analizei interne pe care au făcut-o, dinamoviștii n-au acceptat structura contractuală propusă. Nici variantele ulterioare pe care le-a avansat Minnesota n-au avut mai mult succes. Transferurile se redeschid în MLS pe 26 ianuarie.

În acest moment, Minnesota contează la mijlocul terenului pe Joaquin Pereyra, Nectarios Triatis, Owen Gene, Peter Sroud, Julian Gressel și AZ Jackson. Primul este și cel mai bine cotat dintre ei, Transfermarkt îl plasează la 5 milioane de euro.

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Cîrjan a devenit lider la Dinamo după ce Rapid l-a marginalizat

În 2 ani la Dinamo, Cîrjan a strâns 95 de meciuri. A marcat de 18 ori și a oferit 10 pase decisive. S-a impus la nivelul cifrelor, dar și al influenței în vestiar. După transferul lui Dennis Politic la FCSB, din vara lui 2025, Cîrjan a primit banderola de căpitan la Dinamo. În acest sezon, are două goluri și două pase decisive în 9 apariții.

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Odată cu venirea lui Nuno Campos, Cîrjan a trecut din centru în partea stângă a liniei de mijloc, rol care a părut că nu-i pune în valoare pe deplin calitățile. Fotbalistul a ajuns și în vederile echipei naționale. În 2024, Rapid l-a lăsat să plece liber, după un final de sezon în care devenise aproape invizibil pentru banca tehnică.

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