Minodora a slăbit 38 de kilograme! Cântăreața arată la 42 de ani ca la 17. Rețeta de succes care arde kilogramele

Minodora a slăbit 38 de kilograme printr-o rețetă la îndemâna oricui. Cântăreața și-a uimit fanii cu noua siluetă, iar acum se mândrește cu felul în care arată.

Artista a trecut prin mai multe schimbări corporale, după ce s-a îngrășat, a slăbit și s-a îngrășat la loc.

Minodora a slăbit 23 de kilograme în 2014, iar după ce a scăpat de surplusul de grăsime a rămas cu un rest de piele pe care l-a operat prin liposucție. Toate bune și frumoase, însă vedeta s-a îngrășat la loc.

Minodora a slăbit 38 de kilograme

Mesele neregulate, alimentația proastă, dar și pastilele pe care le Minodora le lua au contribuit la îngrășarea ei. ” Mâncam prin benzinării, luam anticoncepționale, m-am îngrășat de la ele vreo 15 kg, plus vreo 20, de la mâncare. M-am complăcut ani de zile. Sunt mâncăcioasă, pofticioasă, gătesc, am avut și 98 de kilograme, cel mai mult. Dar nu am fost niciodată vreo slăbuță, am fost un pic mai robustă”, a declarat, la un moment dat, Minodora, la TV.

Cântăreața, care este des întrebată pe rețeaua de socializare cum a reușit să scape de kilogramele în plus, le-a răspuns admiratoarelor despre cum pot să devină din nou suple. ” Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă. Vă arăt și niște poze de anul trecut, din cadrul emisiuni ”La Măruță”, era 14 Februarie de Ziua Îndrăgostiților!”, a menționat Minodora pe internet.

Minodora și-a schimbat stilul de viață, dar și regimul alimentar, pentru că indiferent de operația pe care a suferit-o, ea risca să se îngrașe din nou. Cântăreața s-a documentat despre nutriție, a mers la specialiști și astfel a ajuns să aibă un regim de viață sănătos, însă și programul de masă i s-a schimbat.

Minodora a dezvăluit rețeta de slăbit

” Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame.

Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare.”, a mai menționat Minodora, pe Facebook.

