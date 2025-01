Minodora a slăbit de la 100 la 60 de kilograme, în doi ani. Cum a reușit această transformare: „Eram la un pas să fac diabet”

Minodora arată complet diferit față de acum doi ani. După ce a ajuns la 100 de kilograme, artista a luat o decizie care i-a transformat complet viața.

Cum a reușit Minodora să slăbească de la 100 la 60 de kilograme

Minodora a făcut o schimbare incredibilă în viața ei, reușind să slăbească 40 de kilograme. de micșorare a stomacului, dar a avut și mare grijă la alimentația ei după aceea.

Transformarea nu s-a întâmplat peste noapte. I-au trebuit doi ani să ajungă de la 100 la 60 de kilograme, spune artista, dar a făcut-o în mod sănătos și echilibrat.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”, a mărturisit Minodora, potrivit

La 60 de kilograme, Minodora se simte în cea mai bună formă. Alimentația ei include carne, ouă, salate, toate cu măsură.

Artista se declară impresionată de dragostea fanilor, care au apreciat-o mereu pentru cine este, nu pentru cum arată. Nu s-a simțit niciodată judecată atunci când pășea în public sau cânta la evenimente.

„Constat cu foarte mare plăcere că am foarte multe mesaje prin care oamenii îmi spun că le place de mine ca și om. Este cea mai mare realizare a mea, oamenii îmi spun că mă plac pentru caracterul meu, pentru faptul că nu am uitat de unde am plecat, pentru că sunt modestă.

În final, ei îmi spun că m-au plăcut și când aveam 100 de kilograme, că nu a contat acest aspect”, a mai spus cântăreața.

Artista se consideră norocoasă pentru faptul că publicul a văzut-o dincolo de aspectul ei fizic. Oamenii o îndrăgesc pentru caracterul și talentul ei. Fanii i-au rămas alături și îi spun că au iubit-o la fel, indiferent de greutate.

„Oamenii au apreciat valoarea umană, apoi valoarea mea ca și artist. Este mare lucru”, a mărturisit vedeta, conform sursei.