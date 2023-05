Minodora, dezvăluiri din căsnicia sa cu Liviu: “I-am spus că eu nu pot să trăiesc aşa şi că vreau să ne despărţim”

Minodora iubeşte acelaşi bărbat de aproape 20 de ani. L-a plăcut din prima clipă pe Liviu şi l-a pus să-i promită că nu se va îndrăgosti de nimeni pentru că el este alesul ei. Şi aşa a fost! Acum au o căsnicie, spune artista, perfectă, dar în trecut au fost . Minodora dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK peste ce nu a putut trece în mariajul său şi de ce l-a ameniţat pe Liviu cu divorţul.

Minodora, la un pas de divorț

Minodora şi niciodată nu s-a sfiit să recunoască asta. Pentru ea, munca nu este o ruşine şi doar muncind, a reuşit să-şi clădească viaţă la care, în copilărie, nici măcar nu îndrăznea să viseze. Artista mărturiseşte pentru cititorii FANATIK cum şi-a depăşit condiţia şi ce a fost nevoită să facă ca să scape de sărăcie.

“L-am rugat pe Liviu să nu se îndrăgostească de nimeni pentru că noi doi vom fi împreună”

Muzica a fost cea care, cumva, vi l-a scos în cale pe bărbatul care vă este soţ de peste 19 ani. Povestiţi-ne cum v-aţi îndrăgostit de Liviu.

– L-am cunoscut pe Liviu prin intermediul unui producător muzical. Liviu mi-a plăcut din prima clipă. Mi-a plăcut că este un om calm, ponderat, educat, un om cu bun simţ, aşa cum sunt în general, bănăţenii. Cu relaţia pe care o aveam atunci nu eram mulţumită, nu eram fericită, simţeam că nu e ce trebuie. Şi atunci l-am rugat pe Liviu să nu se îndrăgostească de nimeni pentru că noi doi vom fi împreună. Şi aşa a fost!

Minodora, despre mariajul cu Liviu: “E greu de trăit cu mine, sunt o persoană dificilă”

Povesteaţi recent că sunteţi o persoană cu o nevoie continuă de afecţiune, iar Liviu nu-şi arată tocmai uşor sentimentele. Cum aţi devenit totuşi, atât de compatibili?

– Acum deja m-am obişnuit. Acum mi se pare ciudat dacă vine la mine şi mă prea pupă sau mă prea mângâie (n.red râde). Eu fiind foarte iubită de părinţii mei, de bunicii mei, de mama, eram învăţată să fiu foarte pupată, iar el nu este pupăcios deloc. Mi-a spus în schimb că trebuie să văd în privirea lui cât de mult mă iubeşte şi mă admiră. Mi-a spus că nu trebuie să-mi spună verbal sau să mă pupe întruna ca să simt iubirea lui. Probabil asta m-a şi atras la el. Când nu eşti prea băgat în seamă te deranjează că nu eşti tu moţul problemei şi posibil chiar asta să mă fi atras. Pe de altă parte, nu mi-ar fi plăcut să fie nici o persoană prea cicălitoare. Cu mine, cum o dai nu e bine. E greu de trăit cu mine, sunt o persoană dificilă.

Minodora şi soţul, la un pas de divorţ: “I-am spus că nu sunt învăţată să trăiesc aşa şi că vreau să ne despărţim”

Spuneaţi ceva foarte frumos într-un interviu, „tot posibilul vieţii mele aş face ca să salvez o căsnicie”. Aţi făcut vreun compromis de dragul căsniciei?

– Acesta cred că a fost un compromis. Faptul că a fost rece şi nu şi-a expus foarte tare sentimentele. Şi asta a dus, la un moment dat, în tinereţea mea, când i-am spus că eu nu pot să trăiesc aşa. Că nu sunt învăţată să trăiesc aşa şi că vreau să ne despărţim pentru că nu îmi place cum se comporţă cu mine. Dar am trecut peste. El s-a schimbat atunci doar pentru o perioadă, apoi a redevenit la fel cum era pentru că lupu-şi schimbă părul, dar năravul ba.

Aceea a fost singură cumpănă pentru noi. Însă acea cumpănă l-a trezit pe el şi l-a băgat într-un fel de disperare. Eu am fost atunci extrem de serioasă şi de hotărâtă. L-am ameninţat şi cu divorţul, cu tot. I-am spus inclusiv că băiatul nostru va rămâne la mine. Iar atunci, din reacţia lui, mi-am dat seama că într-adevăr sunt iubită şi înţeleg eu greşit. Reacţia lui a fost mult prea sinceră, mult prea curată şi corectă. Mi-a spus că fără noi nu poate trăi şi că dacă ne despărţim, el îşi va lua o casă lângă noi, doar ca să nu stea departe.

Minodora şi soţul, căsnicie perfectă după ce au fost la un pas de divorţ: “Suntem două persoane într-una singură”

Cum vă descrieţi căsnicia acum, după 20 de ani?

– Perfectă, plină de dragoste, plină de încredere. Suntem două persoane într- una singură.

Pentru ce îi mulţumiţi cel mai des lui Dumnezeu?

– Pentru harul cu care m-a înzestrat, pentru viaţa pe care mi-a oferit-o şi că m-a ajutat să scap de viaţa grea şi de situaţia precară pe care am avut-o. Îi muţumesc pentru băiatul meu frumos, pentru Marco, că este sănătos şi frumos, că este cerebral, că nu are niciun defect. Îi mulţumesc pentru soţul meu, că mi l-a dăruit. Este un om perfect care îmi face toate plăcerile, sunt o femeie răsfăţată. Sunt extrem de capricioasă şi cu toate astea sunt şi o răsfăţată, nu mi se refuză nimic.

Minodora, recunoscătoare pentru tot ce are: “O viaţă perfectă şi fără probleme”

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că exist, că am o casă frumoasă. În afară de faptul că nu mai este mama mea, eu sunt o persoană căreia nu îi lipseşte nimic. Am o viaţă frumoasă şi perfectă, mai puţin faptul că nu mai este mama printre noi. În rest, cu toată sinceritatea si fără lipsă de modestie, am o viaţă perfectă şi fără probleme. Mi-am îndeplinit absolut tot ce mi-am dorit.

Nu-mi mai doresc nimic, nici material, nici de orice altă natură. Sunt iubită de oameni, de public. Ce le-am dăruit eu oamenilor, asta mi-au dăruit şi ei mie. Am un public extraordinar, cei care sunt normali la cap, că ma sunt şi uscături. Nu există pădure fără uscături, important e că nu sunt mulţi de genul acesta în preajma mea.

Minodora, despre lupta continuă cu kilogramele în plus: “Am fost făcută grasă şi plină de celulită”

Care ar fi lucrul care s-a scris despre dumneavoastră şi care v-a deranjat cel mai tare?

– M-a deranjat odată, în tinereţe un articol în care aveam vreo sută de kilograme. M-am dus şi eu ca omul la plajă şi m-am aplecat să iau jucăria copilului de jos şi mi s-a făcut o poză cu fundul în sus, aplecată aşa cum stăteam. Şi eram făcută grasă şi plină de celulită, în articolul respectiv, a adevărată bătaie de joc. Era un ziar de doi bani, o fiţuică din asta de pe la Constanţa, dar m-a durut. De atunci m-am lecuit şi nici nu mai fac plajă în România.

Ce a făcut Minodora ca să scape de povara sărăciei: “Am fost şi ospătăriţă şi chelneriţă, am fost de toate ca să-mi câştig un ban”

De ce are nevoie un om sa-şi poată depăşi condiţia aşa cum aţi făcut-o dumneavostră?

– În primul rând este nevoie de dorinţă. Dacă eşti sărac şi o duci greu, trebuie să îţi doreşti să o duci mai bine, acesta este primul lucru. În al doilea rând, trebuie să munceşti. Nimănui nu-i cade din cer. Ridici capul spre cer şi gata, îţi cade o pleaşcă de bani în cap şi nu mai eşti sărac. Trebuie să îţi doreşti şi trebuie să munceşti, indiferent ce. Ospătar, vânzător, în piaţă, cari cartofi, să munceşti.

Mai poţi merge şi pe varianta învăţatului. Nu degeaba se spune ai carte, ai parte. Dacă stai bine cu bibilica, poţi să asimilezi şi să înveţi foarte bine. Să te pui la punct într-un anumit domeniu. Iar în momentul în care eşti foarte pregătit într-un anumit domeniu, nu au cum să nu vină banii. Iar dacă ai doar liceul la bază, îţi iei două trei joburi şi munceşti, îţi pui osul la bătaie. Şi eu am fost şi ospătăriţă şi chelneriţă, am fost de toate ca să-mi câştig un ban. Să munceşti nu este o ruşine.

“Simţim şi noi facturile în momentul în care îţi vin 1800 lei factură de gaz sau de curent”

Ce este foarte greu la noi în ţară, pentru omul de rând care câştigă un salariu minim pe economie, este plata facturilor, mai ales pentru gaze şi curent care s-au scumpit enorm. Mâncarea o mai găseşti, mai sunt oferte, însă facturile sunt extrem de mari. Adică facturile le simţim şi noi care facem un plus de bani faţă de un om cu salariu minim pe economie. Simţim şi noi facturile în momentul în care îţi vin 1800 lei factură de gaz sau de curent, sunt totuşi nişte bani. Cu atât mai mult, pentru un om de rând.

“Mi-aş dori ca oamenii să nu fie trişti cu vieţile lor”

Ce nu ştie lumea despre Minodora şi aţi vrea să ştie?

– În general, eu fiind foarte deschisă, nu prea am ascuns lucruri. Aş vrea să ştie lumea despre mine că sunt un om care ar dori ca toată lumea să fie bine, să fie fericită şi să fie împăcaţi cu ei înşişi. Mi-aş dori ca oamenii să nu fie trişti cu vieţile lor.