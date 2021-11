Motivul pentru care Minodora s-a gândit la divorț: “El era de vină. S-a pus în genunchi și a început să plângă”

Minodora a acordat un interviu, pentru emisiunea La Măruța, unde povestește fără rețineri despre viața personală și problemele cu care s-a confruntat. Discretă cu detaliile despre familie și mai ales cu situațiile dificile cu care se confruntă, cântăreața a recunoscut că nu totul este roz în viața ei,

Minodora, la un pas de divorț

Cântăreața mărturisește că au existat momente dificile în mariajul cu Liviu. A povestit un astfel de episod, care a avut loc la aproximativ un an de la nașterea băiatului ei, Marco. Aceasta simțea că soțul ei este distant cu ea și relația dintre cei doi nu mai era la fel de apropiată ca înaintea apariției pe lume a fiului lor. Minodora mărturisește că Liviu a fost cel care s-a distanțat de ea și că a suferit destul de mult în acele momente.

„După ce l-am născut pe Marco, 8-9 luni spre un an și ceva… m-am gândit să divorțez. A fost o perioadă, de un an și jumătate, în care Liviu era foarte rece cu mine. El era de vină. El este un tip introvertit, dar am trecut de perioada aia. I-am spus că vreau să divorțăm și s-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă. El a zis că nu admite ideea, că își face casă lângă noi să ne fie aproape”, a declarat Minodora în cadrul interviului pentru emisiunea La Măruță.

Minodora, adevăruri neștiute despre copilăria grea: “Mă simțeam ca un milog”

Deși acum se bucură de succes, interpreta de muzică de petrecere a întâmpinat greutăți de-a lungul copilăriei. Aceasta a crescut fără jucării și fără dulciuri, cum a văzut la copiii vecinilor. Minodora a mărturisit că au fost momente în care a cerut o cană de ulei sau mâncare de la cei apropiați: “Mă simțeam ca un milog.Nu aveam nică măcar lenjerie de pat.”

Minodora, vânzătoare la piață

Aceasta mărturisește că a vândut înghetață sau fructe în piața din Resița, pentru a-și putea plăti studiile pe care le făcea la Școala de Muzică. “Duceam banii acasă”, a declarat Minodora. Cântăreața a dezvăluit că a cerut haine de la prietena ei cea mai bună pentru că, deseori, familia nu își permite să îi cumpere. A mai dezvăluit că s-a lovit de criticile din partea colegilor sau profesorilor, deși făcea tot efortul pentru a fi o elevă silitoare.

Minodora și începuturile în muzică

se ocupa pentru a-i drămui fiecare leu câștigat din concerte a fost propria mamă. “Eu nu mai scap de asta niciodată”, este gândul pe care l-a avut Minodora atunci când își amintește de problemele financiare.

Deși începuse să aibă succes, . Aceasta își amintește de perioada când amaneta aur. “Au fost momente în care am băgat aur la amanet, cu tot cu cariera muzicală. Nu puteam să mă duc să cer 500 de euro împrumut. Plângeam și mă ofticam că simt același lucru ca în copilărie. E groaznic. E tristețea personală în care stai și te închizi”, precizează vedeta.

Minodora împotriva unui posibil divorț al părinților

Cântăreața a mărturisit că a existat un moment dificil în viața ei atunci când trebuia să aibă loc procesul de divorț al părinților. Aceasta nu a fost de acord cu decizia luată și astfel mama sa a fost nevoită să râmănă într-o căsnicie în care dominau certurile. “Mama nu a avut o viață ușoară cu tata și a rămas pentru noi”, sunt gândurile Minodorei.

Minodora, relație cu un bărbat infidel și violent

Puțină lume știe că Minodora era pe punctul de a se căsători cu un bărbat ce avea un comportament nu tocmai potrivit. Potrivit presei, aceștia au avut o relație de 5 ani, intenționau să se căsătorească, dar atitudinea bărbatului a determinat-o să pună punct relației.

La un an de la încheierea relației, îl cunoaște pe Liviu, a cărui cere în căsătorie o refuză. Ulterior, relația lor devine serioasă, având loc și nunta unde i-au avut nași pe Adi Minune și soția acestuia, Cati.