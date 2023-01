Minodora, extrem de afectată de moartea mamei sale. Artista s-a îngrășat pe sistem nervos: ”Mă simt singură”

Pentru Minodora, anul 2022 nu a fost unul deloc ușor. Când lucrurile îi mergeau mai bine ca oricând, artista a primit o lovitură puternică.

Minodora, despre pierderea mamei sale

. Deși a trecut aproape jumătate de an de atunci, artista recunoaște că lucrurile sunt mult mai dificile pentru ea decât se vede.

Într-un interviu acordat recent, Minodora recunoaște că ultimul an a fost cel mai greu din viața ei și tocmai din acest motiv, a așteptat să se încheie cât mai repede.

Artista era extrem de apropiată de mama sa, cele două vorbeau foarte în fiecare zi, iar din acest motiv, pentru ea dispariția celei care i-a dat viață este încă insuportabilă.

Se sfătuiau la gătit, înainte de spectacole, iar asta era doar o parte din rutina lor zilnică.

Deși era conștientă că la un moment dat mama sa nu va mai fi, artista spune că nu se aștepta ca aceasta să înceteze din viață la doar 64 de ani, iar din acel moment, nimeni nu a putut să umple un astfel de gol.

”Ultimul an a fost cel mai greu din viața mea, foarte trist. Abia am așteptat să se termine cât mai repede. (…). Nici nu vreau să vorbesc la timpul trecut.

Orice făceam, de la mâncare de cartofi, până la spectacolul de la Sala Palatului, am discutat cu ea în fiecare zi. Acum că nu mai este, deși am familia lângă mine, mă simt singură pe lume.

E foarte greu, nu mi-am imaginat că ruptura aceasta de părinți și în special de mamă va fi așa”, a mărturisit Minodora, pentru impact.ro.

Minodora a acumulat câteva kilograme în plus

Mama Minodorei s-a luptat cu diabetul, avea probleme și cu inima și de asemenea, de-a lungul timpului a făcut mai multe atacuri cerebrale.

Se pare că femeia era și fumătoare, iar acest lucru nu a ajutat-o prea mult, având în vedere afecțiunile suferite. Iar momentul pierderii acesteia a afectat-o atât de tare pe Minodora încât artista a ajuns să se îngrașe din nou.

Deși slăbise și se simțea mai bine ca oricând, de când mama sa nu mai este, aceasta nu a mai ținut cont de nimic, iar pe sistem nervos a mâncat mai mult, iar rezultatul s-a văzut.

”Încerc să mă adun, să dau 4-5 kilograme jos. Sunt ok, nu se vede ce am acumulat, dar de când am pierdut-o pe mama nu am mai fost atentă la ce se întâmplă cu mine, nu am mai ținut cont și pe sistem nervos am tot băgat în gură câte una, câte alta”, a adăugat artista, pentru .

Deși încă este devastată de durere, .

Artista încearcă să își onoreze fiecare eveniment în parte, indiferent de situație și să își mențină zâmbetul pe buze, așa cum cea care i-a dat viață a rugat-o mai tot timpul să facă.