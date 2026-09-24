ADVERTISEMENT

În vara acestui an, , devenind o problemă logistică foarte mare pentru statul iberic. Tensiunile dintre cele două țări au crescut alarmant, dar cazurile de migrație nu se opresc.

Un minor de 16 ani a trecut granița ascuns în autocarul lui Real Valladolid

Ceuta și Real Valladolid au remizat în etapa 6 din Liga a doua spaniolă, 1-1, dar meciul a căzut în plan secund. După finalul partidei, jucătorii celor de la Real Valladolid au luat autocarul clubului pentru a se deplasa spre portul Algeciras, de unde urmau său revină în Peninsula Iberică.

ADVERTISEMENT

Ajunși în port, un minor de 16 ani s-a strecurat în spațiul de depozitare al bagajelor din autocarul echipei, fără să fie văzut. El a traversat clandestin în Spania, după o oră de mers. Autocarul lui Real Valladolid a mai parcurs aproape 100 de kilometri până când tânărul a început să strige după ajutor.

Șoferul a oprit de urgență autocarul și a așteptat venirea poliției pentru a-l încredința pe minor. Băiatul a suferit răni ușoare și supus mai multor teste medicale:

ADVERTISEMENT

”În jurul orei 00:25 în această dimineață, în zona de serviciu Cuadrejón a AP-4, la kilometrul 69 din Jerez de la Frontera, șoferul autobuzului echipei de fotbal Real Valladolid CF, care se întorcea din Ceuta, a găsit în portbagajul vehiculului un imigrant marocan de aproximativ 16 ani. Minorul este transferat la spital pentru examinare și asistență medicală. La un moment dat în timpul, minorul s-a strecurat în autobuz și nu a fost localizat la comenzile obișnuite la urcarea pe peninsulă”, a transmis Poliția Spaniolă, potrivit .

ADVERTISEMENT

Marocanul Ezzalzouli a fost amenințat pentru susținerea cauzei din Ceuta

În cadrul etapei 6 din La Liga, jucătorii din La Liga au fost invitați să intre pe teren cu mesaje de susținere față de locuitorii Ceutei, zonă aflată într-o puternică criză umanitară. Deși au fost , fundașul marocan Abde Ezzalzouli a acceptat.

ADVERTISEMENT

Jucătorul a intrat în colimatorul conaționalilor săi, considerând gestul său un act de trădare. O parte dintre internauți chiar l-a amenințat pentru susținerea cauzei din Ceuta: ”De astăzi, vei trăi înspăimântat. Mâine vei trece prin cel mai groaznic moment al vieții tale”, potrivit .

Orașul Ceuta a reaprins tensiunile între Spania și Maroc

Ceuta și Melilla sunt două orașe aflate în Nordul Africii, disputateîntre Spania și Maroc de sute de ani . Guvernul de la Madrid le consideră parte integrată ale Spaniei încă din secolul 16 și purtând statutul de teritorii autonome.

ADVERTISEMENT

În schimb, statul nord-african nu recunoaște suveranitatea spaniolă asupra celor două orașe. Marocul le consideră niște teritorii ocupate și a dorit în mai multe rânduri anexarea Ceutei și Melillei.

Criza migrației marocanilor prin înot a fost o problemă constantă în regiune. În a doua parte a acestei veri, peste 70 de tineri marocani și-au pierdut viața în încercarea de a înota până în Peninsula Iberică.