În vara acestui an, mai multe valuri de marocani au vrut să emigreze în Spania, devenind o problemă logistică foarte mare pentru statul iberic. Tensiunile dintre cele două țări au crescut alarmant, dar cazurile de migrație nu se opresc.
Ceuta și Real Valladolid au remizat în etapa 6 din Liga a doua spaniolă, 1-1, dar meciul a căzut în plan secund. După finalul partidei, jucătorii celor de la Real Valladolid au luat autocarul clubului pentru a se deplasa spre portul Algeciras, de unde urmau său revină în Peninsula Iberică.
Ajunși în port, un minor de 16 ani s-a strecurat în spațiul de depozitare al bagajelor din autocarul echipei, fără să fie văzut. El a traversat clandestin în Spania, după o oră de mers. Autocarul lui Real Valladolid a mai parcurs aproape 100 de kilometri până când tânărul a început să strige după ajutor.
Șoferul a oprit de urgență autocarul și a așteptat venirea poliției pentru a-l încredința pe minor. Băiatul a suferit răni ușoare și supus mai multor teste medicale:
”În jurul orei 00:25 în această dimineață, în zona de serviciu Cuadrejón a AP-4, la kilometrul 69 din Jerez de la Frontera, șoferul autobuzului echipei de fotbal Real Valladolid CF, care se întorcea din Ceuta, a găsit în portbagajul vehiculului un imigrant marocan de aproximativ 16 ani. Minorul este transferat la spital pentru examinare și asistență medicală. La un moment dat în timpul, minorul s-a strecurat în autobuz și nu a fost localizat la comenzile obișnuite la urcarea pe peninsulă”, a transmis Poliția Spaniolă, potrivit AS.
În cadrul etapei 6 din La Liga, jucătorii din La Liga au fost invitați să intre pe teren cu mesaje de susținere față de locuitorii Ceutei, zonă aflată într-o puternică criză umanitară. Deși au fost jucători care au refuzat, precum Kylian Mbappe, Ibrahima Konate și Vinicius Jr., fundașul marocan Abde Ezzalzouli a acceptat.
Jucătorul a intrat în colimatorul conaționalilor săi, considerând gestul său un act de trădare. O parte dintre internauți chiar l-a amenințat pentru susținerea cauzei din Ceuta: ”De astăzi, vei trăi înspăimântat. Mâine vei trece prin cel mai groaznic moment al vieții tale”, potrivit Goal.
Ceuta și Melilla sunt două orașe aflate în Nordul Africii, disputateîntre Spania și Maroc de sute de ani . Guvernul de la Madrid le consideră parte integrată ale Spaniei încă din secolul 16 și purtând statutul de teritorii autonome.
În schimb, statul nord-african nu recunoaște suveranitatea spaniolă asupra celor două orașe. Marocul le consideră niște teritorii ocupate și a dorit în mai multe rânduri anexarea Ceutei și Melillei.
Criza migrației marocanilor prin înot a fost o problemă constantă în regiune. În a doua parte a acestei veri, peste 70 de tineri marocani și-au pierdut viața în încercarea de a înota până în Peninsula Iberică.