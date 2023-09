Minora de 17 ani agresată sexual de primar, mesaje disperate către iubit: ”M-a luat, voia să mă pupe”

Mascații nu au fost impresionați de punctul de vedere al bărbatului și l-au săltat, după ce tânăra de 17 ani l-a acuzat că a agresat-o sexual. Bărbatul conduce localitatea Botoroaga de mai bine de 20 de ani și ar fi încercat să o ia în brațe pe tânără și să o sărute. Sătenii spun că primarul lor poftea și la alte minore.

Minora de 17 ani agresată sexual de primar

Drept dovadă mărturia unei fete de 15 ani care a trăit în trecut momente similare. Conform , primarul neagă toate acuzațiile și acuză o conspirație pusă la cale de adversarii politici, cert e că a fost momentan exclus din partid și arestat. Edilul PNL ar fi pus ochii pe fata de 17 ani încă din luna august, când s-ar fi oferit să o escorteze într-un parc unde tânăra avea de lucru.

ADVERTISEMENT

Doar că, în momentul acesta a dus-o la Primărie și i-a sugerat să îl însoțească în birou. “I-a zis hai cu mine în primărie. Prietena mea nu a intrat, i-a spus că de ce? Şi i-a spus că nu o să-i facă nimic rău. A luat-o de mâini, de aici de încheieturi, a tras-o spre dumnealui ca să o pupe, ea l-a împins cu piciorul drept, s-a îndepărtat, iar după a întrebat-o câţi ani are, cum este, dacă a mai făcut dragoste cu persoane mai în vârstă, dacă ştie cum este”, a povestit iubitul victimei.

În stare de șoc, fata i-a trimis disperată mesaje iubitului și i-a cerut băiatului să vină de urgență ”la Botoroaga” pentru a o salva din mâinile primarului libidinos. ”Iub, vino la Botoroaga. M-a luat primarul. Voia să mă pupe”, este unul dintre mesajele fetei către iubit. Iubit care s-a speriat și a pornit în salvarea iubitei.

ADVERTISEMENT

“Am sunat-o, am întrebat-o unde este, , cu domn’ primar, s-a întrerupt. Dumnealui i-a spus că de ce mi-a spus că e cu el în primărie, a luat-o de mână, a dat-o afară, a urcat-o în maşină şi să o ducă în faţa parcului”, a rememorat băiatul. Mai mult, tânărul a sunat la 112 și a plecat să-l confrunte pe primar.

”Am sunat la 112, am vorbit la 112, după 3 minute a venit domn’ primar la mine că de ce am sunat la 112, el fiind anunţat după 3 minute după ce am închis convorbirea“, a completat tânărul, menționând că polițiștii i-au luat imediat apărarea politicianului. ”Mi-au spus că e vina noastră, că ea nu trebuia să urce în maşină, că se putea da oricând jos din maşină, ne-a învinovăţit pe noi. Că noi suntem de vină. Mi-au spus că dacă depun plângere în seara aia, o să mă amendeze”, a completat băiatul.

ADVERTISEMENT

La fel de revoltată a fost și mama fetei, atunci când a văzut prin ce a trecut fiica sa. “Copilul meu când a venit acasă, seara, copilul meu era schimbat. Avea semn pe picior. El m-a minţit pe mine la primărie că mi-a spus că i-a pus centura şi poate că a atins-o pe picior. Şi râdea. De ce râdeţi? Că vă simţiţi vinovat?”, a povestit femeia revoltată.

Victima a decis în cele din urmă să depună plângere, astfel că mascații l-au săltat pe bărbat. Primarul Mihail Cojocaru neagă toate acuzațiile și vorbește despre conspirații, însă consătenii spun că bărbatul a mai pofti în trecut la nurii unor fete aflate mult sub limita legală. “Veneam de la şcoală, eram pe trotuar, iar domnul primar era cu maşina şi trecea pe lângă mine.

M-a claxonat, m-am dus la el şi mi-a spus că trebuie să merg la primărie să vorbim despre ceva, despre ce ar trebui să-i dea lui mami. Mi-a spus dacă îi dau voie să mă sărute, i-am spus că nu. Mi-a luat mâinile, mă ţinea de mâini, nu cu forţa, nu trăgea de mine, dar m-a pupat pe obraz”, povestește victima.